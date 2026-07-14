Problème avec les liens Telegram : le domaine t.me ne fonctionne plus dans les navigateurs

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Problème avec les liens Telegram : le domaine t.me ne fonctionne plus dans les navigateurs

Le domaine court t.me, devenu le symbole emblématique de la messagerie Telegram et utilisé pour rediriger vers les canaux, groupes et profils, a cessé de fonctionner de manière inattendue dans les navigateurs. En raison de ce problème, les utilisateurs rencontrent des difficultés pour accéder au contenu de la messagerie via les navigateurs web. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La cause principale du problème serait liée à certaines restrictions imposées par l'opérateur de la zone de domaine .me. Selon la publication "Kod Durova", ce sont précisément ces limitations techniques qui empêchent désormais les liens au format t.me de rediriger vers l'application Telegram via le navigateur comme ils le faisaient auparavant.

Nouveau domaine et solutions

L'équipe de Telegram a réagi rapidement à la situation et est passée à l'utilisation du domaine telegram.me pour résoudre le problème. Désormais, lors de la copie d'un lien vers un message, une publication ou un canal dans la messagerie, l'application propose automatiquement la nouvelle adresse au format plus long telegram.me au lieu de l'ancien t.me.

Il convient de noter que ces changements ne concernent que l'accès via des navigateurs externes (Google Chrome, Safari, Mozilla, etc.). Dans l'application Telegram elle-même, les anciens liens au format t.me continuent de fonctionner sans aucun problème. Les algorithmes de la messagerie reconnaissent toujours les anciennes adresses et redirigent l'utilisateur vers la destination souhaitée.

Ce changement est également important pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car Telegram est le moyen de communication et la source d'information les plus populaires dans le pays. De nombreux entrepreneurs et blogueurs utilisaient le lien court t.me dans leurs supports publicitaires. Le fait que ces liens ne s'ouvrent plus dans le navigateur pourrait avoir un léger impact sur le flux d'utilisateurs.

Selon les experts, de tels changements techniques pourraient être temporaires ou inciter la plateforme Telegram à renforcer sa propre infrastructure de domaine. Pour l'instant, il est conseillé aux utilisateurs de mettre à jour les liens vers leurs ressources et d'utiliser le format telegram.me.

TelegramInternetTechnologieLienDomaine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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