Une femme de 82 ans survit après avoir été coincée dans sa baignoire pendant neuf jours

Joan Rivet, une femme de 82 ans vivant en Caroline du Nord, aux États-Unis, est restée coincée dans sa baignoire pendant neuf jours après un accident domestique. Malgré cela, elle a réussi à survivre grâce à une volonté et une ingéniosité extraordinaires. C'est ce qu'a rapporté The Mountaineer .

L'incident s'est produit le 1er juin à Clyde, une ville située au pied des Great Smoky Mountains, à environ 240 kilomètres de Charlotte. En se préparant à aller se coucher, Joan Rivet a trébuché dans la salle de bain et est tombée dans la baignoire sur le dos. La chute a arraché le rideau de douche et la tringle métallique lui est tombée dessus.

« La première chose à laquelle j'ai pensé a été : “Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?” », raconte Joan Rivet. Veuve depuis 2023, elle vivait seule depuis lors.

Elle explique qu'en raison d'une grave blessure au dos lors de la chute, il lui était impossible de sortir de la baignoire. Elle a appelé à l'aide pendant plusieurs heures, mais personne n'a entendu ses cris. Seul son chat, Phoebe, miaulait derrière la porte de la salle de bain.

Les heures sont devenues des jours. La femme raconte qu'elle perdait connaissance par intermittence avant de reprendre ses esprits.

« Je voyais juste qu'il faisait nuit dehors, puis que le jour se levait à nouveau. Pour être honnête, j'ai perdu la notion du temps », dit-elle.

Joan Rivet se souvient également avoir demandé de l'aide à Dieu à plusieurs reprises au milieu de ses douleurs.

« Je priais sans cesse : “Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, soulage mes douleurs” », confie-t-elle.

Sans enfant et sans emploi, bien qu'elle ne soit pas sûre que de l'aide arriverait, elle a décidé de se battre pour survivre. À cette fin, malgré ses vives douleurs, elle a réussi à ouvrir le robinet de la baignoire avec son pied. En buvant l'eau qui éclaboussait son visage, elle a réussi à se maintenir en vie pendant neuf jours.

Quelques jours plus tard, son frère Bill Lesko, qui vit à cinq heures de route en Géorgie, a commencé à s'inquiéter. Il trouvait étrange que sa sœur ne réponde pas à ses appels téléphoniques.

« J'ai appelé pendant plusieurs jours, mais sans réponse. Au début, j'ai pensé que le téléphone ne fonctionnait pas ou qu'elle était occupée. Puis, j'ai compris que quelque chose n'allait pas », explique Bill Lesko.

Il a contacté les voisins, qui ont confirmé que la voiture de Joan était dans l'allée, mais qu'aucun mouvement n'était visible autour de la maison. Inquiet, Bill Lesko a contacté le bureau du shérif du comté de Haywood pour demander une vérification. Le 10 juin, lorsque les policiers sont entrés dans la maison, ils ont trouvé Joan Rivet dans la baignoire, à moitié inconsciente. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital.

La femme dit ne pas se souvenir du moment de son sauvetage. À l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué une grave malnutrition, une déshydratation et des escarres dues à une immobilisation prolongée. Grâce à une réhydratation intraveineuse et une alimentation adaptée, Joan a progressivement retrouvé ses forces. Elle a ensuite été transférée dans un centre de rééducation à Waynesville.

Heureusement, le chat de Joan, Phoebe, qui est resté neuf jours sans nourriture ni eau, a également survécu. Après cette épreuve difficile, Joan Rivet a décidé de ne plus vivre seule. Elle prévoit désormais de déménager en Géorgie pour vivre avec son frère.