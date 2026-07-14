Depuis le passage sous le contrôle du consortium BlueCo, dirigé par Todd Boehly et Behdad Eghbali, le Chelsea FC a dépensé des sommes sans précédent sur le marché des transferts. Malgré près de 1,9 milliard de livres sterling (2,5 milliards de dollars) investis en quatre ans, les résultats de l'équipe et la politique de recrutement soulèvent de nombreuses questions. Aux côtés de recrues réussies comme Cole Palmer, on trouve des dizaines de joueurs qui n'ont pas su s'imposer et ont coûté cher au club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans un rapport analytique publié par Goal.com, un classement des pires transferts de cette période a été établi. L'une des places les plus élevées de la liste est occupée, de manière inattendue, par Alejandro Garnacho. Acheté pour 40 millions de livres sterling à Manchester United, l'ailier argentin n'a passé qu'une seule saison au club londonien. Son passage à Stamford Bridge a été totalement oubliable, et le club tente actuellement de le vendre pour 45 millions de livres, bien qu'il soit difficile de trouver un acheteur après ses performances décevantes la saison dernière.

Nkunku et Chukwuemeka : grands espoirs et ombre des blessures

L'un des transferts les plus douloureux pour Chelsea a été celui de Christopher Nkunku. Recruté en 2023 pour 52 millions de livres en provenance du RB Leipzig, l'attaquant français était l'un des meilleurs buteurs de Bundesliga. Cependant, une grave blessure au genou lors de la préparation d'avant-saison a freiné sa progression. Bien qu'il soit revenu pour la saison 2024-25, Nkunku n'a pas réussi à trouver sa place dans le onze de départ face à l'éclosion de Cole Palmer et a finalement été vendu au Milan AC.

Carney Chukwuemeka est également cité comme une recrue décevante. Transféré d'Aston Villa en 2022 pour 20 millions de livres, ce jeune talent, champion d'Europe avec les équipes de jeunes d'Angleterre, n'a disputé que 32 matchs en deux ans et demi, freiné par des blessures. L'été dernier, il a d'abord été prêté avant de rejoindre définitivement le Borussia Dortmund.

La liste des autres transferts retentissants mais inefficaces réalisés sous l'ère BlueCo est longue. Parmi eux, les noms suivants se distinguent :

Alejandro Garnacho — l'ailier venu de Manchester United n'a pas répondu aux attentes ;

Raheem Sterling — le déséquilibre entre le salaire et les performances de l'attaquant expérimenté est flagrant ;

Christopher Nkunku — contraint de quitter Londres en raison de blessures ;

Carney Chukwuemeka — arrivé avec de grands espoirs, il est resté cantonné au banc.

Ces erreurs de transfert démontrent le désordre de la stratégie de la direction de Chelsea sur le marché. Le fait que chaque transfert réussi soit accompagné de plusieurs recrues coûteuses et inefficaces pourrait nuire à la stabilité financière du club. En Premier League, de telles dépenses pour des résultats aussi médiocres font l'objet de critiques acerbes de la part des supporters et des experts.