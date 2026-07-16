CATL va construire d'immenses parcs de stockage d'énergie sodium-ion en Europe

Le géant chinois de la fabrication de batteries CATL et le fournisseur européen de solutions énergétiques Alfen ont annoncé un partenariat stratégique. Dans le cadre de cet accord, des systèmes de stockage d'énergie Tener Sodium d'une capacité totale de 5 GW·h seront déployés à travers l'Europe. Ce projet devrait devenir l'une des plus grandes initiatives mondiales visant à introduire la technologie sodium-ion à grande échelle pour des applications commerciales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les premières installations du projet devraient être mises en service en 2027. Il convient de noter que CATL et Alfen collaborent depuis 2023, mais jusqu'à présent, seuls des modèles lithium-ion étaient utilisés. Le passage à la technologie sodium-ion permet de réduire la dépendance au lithium et de se protéger contre la volatilité des prix du marché.

Capacités techniques et durabilité

L'avantage principal du système Tener Sodium réside dans sa longévité. Les fabricants affirment que ces batteries sont conçues pour 15 000 cycles de fonctionnement, ce qui équivaut à environ 25–30 ans d'exploitation. Plus important encore, après cette période, les batteries conservent au moins 70 % de leur capacité initiale.

La nouvelle architecture fournit une tension de 690 V et augmente l'efficacité du traitement de l'énergie de près de 2 %. La consommation propre du système a été réduite à 1 %, soit deux fois moins que la moyenne du secteur. Selon Ixbt.com, cette technologie réduit considérablement les pertes d'énergie.

Résistance à la température et sécurité

Les batteries sodium-ion se distinguent par leur fonctionnement stable dans des conditions météorologiques extrêmes. Elles conservent plus de 92 % de leur capacité même par -20 °C. Dans des climats chauds, notamment à +45 °C, elles peuvent supporter plus de 10 000 cycles sans système de refroidissement supplémentaire. Cette caractéristique pourrait devenir une solution très prometteuse pour des régions au climat continental marqué.

Selon le PDG d'Alfen, Michel Calon, les batteries sodium-ion représentent la prochaine étape dans le domaine du stockage d'énergie, contribuant à former un système plus diversifié et durable. Tan Libin, représentant de CATL, a souligné que cette technologie accélérera la transition de l'Europe vers une énergie « verte » et créera une valeur ajoutée pour les clients.

Ce partenariat n'est pas seulement une innovation technologique, mais une étape importante vers l'adoption de sources de matières premières moins chères et plus sûres que le lithium sur le marché mondial de l'énergie. À l'avenir, de tels projets de grande envergure porteront l'efficacité de l'utilisation des énergies renouvelables à un tout nouveau niveau.