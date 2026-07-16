La startup Aina lève 5,5 millions de dollars pour des appareils dédiés au contrôle d'agents AI

Dans le monde de l'intelligence artificielle (AI), la concurrence s'intensifie non seulement au niveau des logiciels, mais aussi des outils matériels permettant d'interagir avec ces technologies. Fondée par Apoorv Shankar, ancien vice-président d'Ultrahuman, la startup Aina vise à faire passer l'interaction homme-machine à un niveau supérieur. L'entreprise a réussi à lever 5,5 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Redstart Labs et 360 ONE. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

La participation d'investisseurs influents tels que le patron de WhatsApp, Kunal Shah, et les fondateurs de Razorpay témoigne de la confiance accordée à cette nouvelle orientation du secteur. Aina (qui signifie « miroir » en hindi) travaille sur des gadgets qui ne se contentent pas d'enregistrer la voix de l'utilisateur, mais servent à contrôler directement des agents d'intelligence artificielle. Selon TechCrunch, le fondateur a précédemment occupé un poste à haute responsabilité dans le domaine du matériel chez Ultrahuman, fabricant d'anneaux connectés.

Une approche différente des gadgets traditionnels

Bien que le marché propose actuellement des appareils comme le Rabbit R1 ou le Humane Pin, Aina a choisi une voie différente avec son premier produit, baptisé Dune. Dune est un clavier compact à trois touches qui adapte ses fonctions en fonction de l'application utilisée par l'utilisateur. Par exemple, lors de réunions en ligne, il peut contrôler le microphone et la caméra, et à d'autres moments, exécuter des scripts complexes.

L'entreprise a initialement testé trois types d'appareils : la télécommande Radiance, le bouton Shift pour exécuter des tâches AI en un clic, et le clavier Dune. Les tests ont révélé que les utilisateurs étaient plus intéressés par le modèle Dune. Par conséquent, les développeurs ont décidé d'intégrer les fonctions des deux autres appareils dans ce clavier.

Plans futurs et interfaces basées sur des agents

Selon Apoorv Shankar, la plupart des gadgets AI actuels ne font que de la « collecte passive de données », c'est-à-dire qu'ils enregistrent ce qui se passe autour d'eux. Aina souhaite fournir des outils permettant à l'utilisateur de contrôler activement les processus. Ces appareils ne seront pas de simples assistants vocaux, mais deviendront des centres de commande pour lancer des agents effectuant des tâches spécifiques au nom de l'utilisateur.

Dans les semaines à venir, l'entreprise commencera à tester sa nouvelle génération d'appareils auprès d'un nombre limité d'utilisateurs. Bien que tous les détails du nouveau produit n'aient pas encore été révélés, il devrait faciliter l'interaction quotidienne avec l'intelligence artificielle. Sur des marchés émergents, de tels appareils compacts et fonctionnels pourraient devenir des outils de travail pratiques pour les professionnels de l'IT et les travailleurs à distance.

Dune — clavier intelligent adaptatif au contexte ;

Radiance — contrôleur spécialisé pour les visioconférences ;

Shift — bouton permettant d'activer les agents AI en un seul clic.

Les fonds obtenus lors du tour d'investissement seront consacrés à la préparation de la production de masse et à l'amélioration de la partie logicielle. L'équipe d'Aina est convaincue que la synergie entre le matériel et l'intelligence artificielle réduira à l'avenir la dépendance aux smartphones.