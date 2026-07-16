Des tuyaux tombent sur un taxi, le chauffeur survit

Un accident de la route impliquant un camion et plusieurs voitures s'est produit sur l'autoroute Varshavskoye à Moscou. À la suite de l'incident, des tuyaux métalliques transportés par le camion se sont renversés sur la route, endommageant les véhicules.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les tuyaux tombés sur un taxi, causant des dommages importants au véhicule. Les témoins de la scène soulignent que cet incident aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves.

Selon les premières informations, quatre véhicules ont été endommagés dans l'accident. Malgré cela, le plus surprenant est que personne n'a été blessé. Le chauffeur de taxi a survécu malgré la chute des tuyaux sur sa voiture.

Cet incident a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, beaucoup le qualifiant de véritable miracle. Les forces de l'ordre mènent actuellement une enquête sur les causes de l'accident.