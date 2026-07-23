Un cimetière plat en Iran suscite le débat sur les réseaux sociaux (vidéo)

Une vidéo filmée dans un cimetière en Iran est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit que les tombes ne sont pas formées de monticules de terre ou de collines comme dans de nombreux pays, mais sont construites au même niveau que le sol.

Comme on peut le voir dans la vidéo, le dessus des tombes est plat, permettant aux gens de marcher librement dans le cimetière. Cette situation a suscité la curiosité de nombreux utilisateurs et a donné lieu à diverses discussions.

Dans les commentaires, certains observateurs ont souligné que cette méthode facilite l'entretien et la gestion du cimetière, tandis que d'autres trouvent cette scène inhabituelle car elle diffère radicalement des traditions auxquelles ils sont habitués.