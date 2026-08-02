Un hérisson peint en bleu meurt après une semaine de lutte

·60·Monde
Un hérisson peint en bleu meurt après une semaine de lutte

Au Royaume-Uni, la cruauté envers les animaux a de nouveau choqué l'opinion publique. Un hérisson, retrouvé avec le corps presque entièrement recouvert de peinture bleue et jaune, a été amené dans un centre de sauvetage dans un état grave mais est mort quelques jours plus tard.

Il a été rapporté que l'incident s'est produit dans la zone de Yeadon, près de la ville de Leeds en Angleterre. Une habitante locale a aperçu un hérisson à l'apparence étrange dans son jardin et a immédiatement contacté le service de sauvetage. L'animal a été nommé Honey, et les spécialistes ont commencé à le soigner.

Un hérisson à piquants peint en bleu et vert sur le sol.

Selon Diane Cook, directrice du centre de sauvetage, le corps du hérisson était presque entièrement recouvert d'une épaisse couche de peinture, à l'exception de son visage, de son ventre et de ses pattes. La peinture n'étant pas hydrosoluble, il a fallu la nettoyer séparément sur chaque piquant.

Lesspécialistes ont souligné que la peinture avait formé une couche si épaisse que les piquants du hérisson s'étaient collés entre eux. Cela limitait sa liberté de mouvement et sa capacité à se mettre en boule pour se protéger.

De plus, l'animal présentait de graves problèmes respiratoires. Les vétérinaires ont indiqué que cela pouvait être dû aux fumées toxiques de la peinture ou aux substances chimiques entrées dans son organisme lors des tentatives de nettoyage.

Selon certaines estimations, des inconnus auraient pu peindre le hérisson pour le faire ressembler au célèbre personnage Sonic ou pour l'assortir aux couleurs du club de football local. Cependant, cette information n'a pas été officiellement confirmée.

Une semaine plus tard, le service de sauvetage a annoncé que Honey n'avait pas survécu à sa lutte pour la vie et était morte.

« Je suis profondément bouleversée par cette nouvelle. Je ne comprends tout simplement pas comment certains humains peuvent traiter des êtres vivants avec autant de cruauté », a déclaré Diane Cook, directrice du centre de sauvetage.

Suite à cet incident, la police a arrêté deux hommes et deux adolescents soupçonnés d'avoir infligé des souffrances préméditées à un animal protégé. L'enquête sur l'affaire est actuellement en cours.

Grande-BretagneLeedsAngleterreSonicDiane Cook
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Explosion violente dans un restaurant à Moscou : morts et blessésExplosion violente dans un restaurant à Moscou : morts et blessésAujourd'hui, 10:21Le «Napoli» a 100 ans : les détails de la grande fête qui a envahi Naples...Le «Napoli» a 100 ans : les détails de la grande fête qui a envahi Naples...Aujourd'hui, 09:11Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleineUn drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleineHier, 23:51Accusé du vol de 100 chevaux après 33 ans de métier, un vieil homme blanchi en justice fond en larmesAccusé du vol de 100 chevaux après 33 ans de métier, un vieil homme blanchi en justice fond en larmesHier, 22:41Un homme âgé accusé du vol de 100 chevaux acquitté par le tribunalUn homme âgé accusé du vol de 100 chevaux acquitté par le tribunalHier, 20:13Une infirmière qui n'avait pas examiné la patiente reconnue coupable de la mort d'une jeune fille de 22 ansUne infirmière qui n'avait pas examiné la patiente reconnue coupable de la mort d'une jeune fille de 22 ansHier, 19:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital