Un hérisson peint en bleu meurt après une semaine de lutte

Au Royaume-Uni, la cruauté envers les animaux a de nouveau choqué l'opinion publique. Un hérisson, retrouvé avec le corps presque entièrement recouvert de peinture bleue et jaune, a été amené dans un centre de sauvetage dans un état grave mais est mort quelques jours plus tard.

Il a été rapporté que l'incident s'est produit dans la zone de Yeadon, près de la ville de Leeds en Angleterre. Une habitante locale a aperçu un hérisson à l'apparence étrange dans son jardin et a immédiatement contacté le service de sauvetage. L'animal a été nommé Honey, et les spécialistes ont commencé à le soigner.

Selon Diane Cook, directrice du centre de sauvetage, le corps du hérisson était presque entièrement recouvert d'une épaisse couche de peinture, à l'exception de son visage, de son ventre et de ses pattes. La peinture n'étant pas hydrosoluble, il a fallu la nettoyer séparément sur chaque piquant.

Lesspécialistes ont souligné que la peinture avait formé une couche si épaisse que les piquants du hérisson s'étaient collés entre eux. Cela limitait sa liberté de mouvement et sa capacité à se mettre en boule pour se protéger.

De plus, l'animal présentait de graves problèmes respiratoires. Les vétérinaires ont indiqué que cela pouvait être dû aux fumées toxiques de la peinture ou aux substances chimiques entrées dans son organisme lors des tentatives de nettoyage.

Selon certaines estimations, des inconnus auraient pu peindre le hérisson pour le faire ressembler au célèbre personnage Sonic ou pour l'assortir aux couleurs du club de football local. Cependant, cette information n'a pas été officiellement confirmée.

Une semaine plus tard, le service de sauvetage a annoncé que Honey n'avait pas survécu à sa lutte pour la vie et était morte.

« Je suis profondément bouleversée par cette nouvelle. Je ne comprends tout simplement pas comment certains humains peuvent traiter des êtres vivants avec autant de cruauté », a déclaré Diane Cook, directrice du centre de sauvetage.

Suite à cet incident, la police a arrêté deux hommes et deux adolescents soupçonnés d'avoir infligé des souffrances préméditées à un animal protégé. L'enquête sur l'affaire est actuellement en cours.