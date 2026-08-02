Explosion violente dans un restaurant à Moscou : morts et blessés

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Explosion violente dans un restaurant à Moscou : morts et blessés

Le 2 août au soir, une forte explosion s'est produite dans un restaurant situé sur la place Kudrin, dans le centre de Moscou. Selon la direction principale du ministère de l'Intérieur de la Russie, l'explosion a eu lieu à 20h10, heure locale.

« Selon les premières données, l'explosion a fait 3 morts et 15 blessés à des degrés divers », a indiqué la police de Moscou.

Le Comité d'enquête a annoncé que le nombre de morts et de blessés était en cours de précision. Après l'explosion, la régie des transports de Moscou a annoncé l'interdiction de la circulation dans les rues de la place Kudrin.

Que sait-on ?

  • La cause de l'explosion n'a pas encore été officiellement annoncée.

  • Le nombre de morts et de blessés est en cours de vérification par les organismes officiels.

  • La circulation a été complètement interrompue dans le centre de Moscou.

« Des enquêtes sont actuellement menées concernant la cause et les conséquences de l'explosion », indique le communiqué officiel.

Cet incident survenu sur la place Kudrin a alarmé les habitants et les visiteurs de Moscou. Toutes les informations officielles concernant l'événement seront régulièrement mises à jour.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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