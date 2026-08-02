Hisense présente un smartphone E-Ink à double écran après quatre ans d'absence

La société Hisense a commencé à accepter les précommandes pour sa nouvelle gamme de smartphones de la série A10, dotée d'un écran à encre électronique. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil devient l'un des gadgets les plus insolites du marché grâce à son design unique et son écran E-Ink spécialisé dans la lecture, mettant ainsi fin à une pause de quatre ans de la marque dans ce domaine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est précisé que la nouvelle gamme comprend les modèles A10 Pro et A10 Ultra. Leur présentation officielle et le début des ventes sont prévus pour le 28 de ce mois. Les appareils seront proposés aux utilisateurs dans différentes configurations de mémoire : en particulier, les acheteurs pourront choisir des versions dotées de 8 GB de RAM et de 128 ou 256 GB de stockage, ainsi qu'une variante haut de gamme équipée de 12 GB de RAM et de 512 GB de mémoire flash.

Capacités d'affichage uniques

La principale particularité de cette série est son écran E-Ink de 6,13 pouces, spécialement conçu pour la lecture de textes, le travail sur des documents et la prise de notes. De tels écrans réduisent la fatigue oculaire et rendent la lecture de textes très confortable même sous une lumière solaire intense.

Par ailleurs, le modèle Hisense A10 Ultra est équipé en plus d'un écran LCD couleur magnétique amovible qui se fixe sur le panneau arrière. Ce panneau supplémentaire permet aux utilisateurs de visionner des images, des bandes dessinées et divers autres contenus multimédias. Quant à la version plus modeste A10 Pro, elle dispose de fixations magnétiques et de contacts spéciaux permettant d'y connecter ultérieurement un tel accessoire.

Capacités techniques et intelligence artificielle

Les smartphones sont équipés d'un processeur moderne Qualcomm QCM6690 à huit cœurs gravé en 4 nanomètres et fonctionnent sous le système d'exploitation Android 16. De plus, l'assistant vocal IA Lobster Smart Voice est intégré pour offrir un confort accru aux utilisateurs.

Parmi les fonctionnalités de l'appareil figurent un appareil photo principal de 48 mégapixels, un module NFC, un port infrarouge, une fonction d'enregistrement des appels, le clonage d'applications ainsi que la technologie de recharge sans fil magnétique. Rappelons que le dernier smartphone d'Hisense doté d'un écran E-Ink était le modèle A9, présenté il y a quatre ans, en 2022.