Un couple de 90 et 95 ans se marie après 64 ans de relation

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Un couple de 90 et 95 ans se marie après 64 ans de relation

En 2024, un mariage insolite et très médiatisé a eu lieu au Kenya. Ibrahim Mbogo, 95 ans, et Tabita Vangui, 90 ans, se sont officiellement mariés à l'église pour la première fois, après près de 64 ans de vie commune. Leur histoire touchante a fait le buzz sur les réseaux sociaux, laissant de nombreux internautes émus.

Selon les rapports, le couple partageait sa vie depuis 1960. Au fil des ans, ils ont élevé des enfants, ont eu des petits-enfants et ont fondé une grande famille. Cependant, malgré toutes ces années ensemble, ils ne s'étaient jamais mariés officiellement en tant que mari et femme.

Finalement, en 2024, ils ont décidé de réaliser ce rêve en organisant une cérémonie de mariage à l'église, en présence de leurs proches et des membres de leur famille. Cet événement est devenu inoubliable et riche en émotions pour tous les participants.

Interrogée sur les raisons d'une telle attente, Tabita Vangui a répondu avec humour.

« Les hommes changent souvent d'avis, alors je devais être absolument sûre que sa décision était vraiment ferme », a-t-elle déclaré.

Sa remarque teintée d'humour a fait rire l'assistance, tandis que les utilisateurs des réseaux sociaux ont salué le parcours de vie du couple, empreint d'amour et de fidélité.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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