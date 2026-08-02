Un garçon de 13 ans attire l'attention avec une idée insolite : il s'invente une langue et fonde un État

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Un garçon de 13 ans attire l'attention avec une idée insolite : il s'invente une langue et fonde un État

Aras Talha Çağlayan, un garçon de 13 ans résidant à Samsun, en Turquie, a attiré l'attention de beaucoup avec son idée insolite. Après avoir créé sa propre langue personnelle, il a fondé plus tard un État imaginaire nommé « Sufi » sur la base de cette langue.

Selon Aras, cette idée a germé en 2023 lorsqu'il a voulu créer un langage chiffré spécial pour que ses camarades de classe ne comprennent pas ses écrits. Avec le temps, il a perfectionné la langue et développé un alphabet distinct.

Par la suite, le jeune prodige a également préparé un drapeau, une monnaie et une constitution de 18 articles pour son État imaginaire. Il souligne que l'État de « Sufi » compte actuellement près de 1 000 citoyens.

« Le président de mon État, c'est moi. Il y a aussi un cabinet ministériel, des hôpitaux, des salons de coiffure et des entrepreneurs. Mon objectif principal est de faire de “Sufi” l'un des États les plus développés et les plus célèbres du monde », a déclaré Aras.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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