La présidente slovène aurait eu un accident de la route en rentrant de vacances

La présidente de la Slovénie, Nataša Pirc Musar, a eu un accident de la route alors qu'elle rentrait chez elle après des vacances en Croatie. Suite à l'incident, la chef de l'État a subi de légères blessures.

Selon le service de presse de la présidence, elle a été conduite à l'hôpital de la ville d'Izola après l'accident. Après les examens nécessaires effectués par les médecins, son état a été jugé stable et la présidente a pu rentrer chez elle.

D'après les informations diffusées par la chaîne de télévision locale 24UR, Nataša Pirc Musar s'est fracturé la clavicule lors de l'accident. Selon la publication, il est supposé qu'elle a été blessée parce qu'elle ne portait pas sa ceinture de sécurité dans la voiture.