Le Barça cible Azzedine Ounahi pour remplacer Frenkie de Jong

Le club catalan du FC Barcelone est contraint de prendre des mesures d'urgence sur le marché des transferts suite à la grave blessure du milieu de terrain Frenkie de Jong. Selon les informations diffusées par El Chiringuito et Mundo Deportivo, l'entraîneur Hansi Flick a inclus le milieu marocain Azzedine Ounahi dans ses plans afin de combler le déficit de personnel dans son équipe. C'est ce que rapporte Goal.com qui l' annonce.

Le milieu de terrain néerlandais d'expérience Frenkie de Jong a été déclaré forfait en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou et devrait manquer les terrains pendant environ quatre à cinq mois. Le staff médical du club a opté pour un traitement conservateur. Cette absence affaiblit considérablement l'effectif catalan, d'autant plus que le départ de Marc Casadó cet été avait déjà réduit les options au milieu de terrain.

Contraintes financières et alternative abordable

Les mouvements du FC Barcelone sur le marché des transferts se déroulent, comme toujours, sous de strictes restrictions financières. Par conséquent, le joueur de 26 ans Azzedine Ounahi est considéré par la direction comme une option très attrayante et économique. Suite à la relégation de Gérone de la Liga à la fin de la saison dernière, le prix de transfert du joueur devrait s'élever à environ 10 millions d'euros.

En réalité, le joueur marocain avait attiré l'attention de Barcelone dès la Coupe du monde 2022 au Qatar. Lors de ce Mondial, le parcours historique du Maroc jusqu'en demi-finales avait impressionné les experts grâce au dynamisme et à la haute technicité d'Ounahi. Notamment, après la défaite de l'Espagne en 1/8 de finale, son nom était devenu célèbre en Europe.

Concurrence et opportunités de La Masia

Cependant, Barcelone n'est pas le seul prétendant pour signer ce joueur. Après la descente de Gérone en division inférieure, d'autres clubs tentent également de saisir cette opportunité. On rapporte notamment que le Real Betis est prêt à faire des efforts financiers sérieux pour s'attacher les services du milieu marocain. Le joueur souhaitant clarifier son avenir rapidement, les Catalans devront prendre une décision rapide.

Dans le même temps, certains estiment au sein du club que la solution au problème ne doit pas être cherchée sur le marché des transferts, mais bien au centre d'entraînement Ciutat Esportiva Joan Gamper. L'académie de La Masia a prouvé son immense potentiel ces dernières années en révlant de jeunes talents tels que Lamine Yamal et Pau Cubarsi. En raison des circonstances, le club pourrait également contourner ses difficultés financières en s'appuyant sur les jeunes.