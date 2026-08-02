La raison pour laquelle Mateus Fernandes a refusé Manchester United révélée

Mateus Fernandes, la nouvelle recrue de Tottenham, a expliqué en détail pourquoi il a refusé l'offre de Manchester United pour choisir le club londonien. Selon les informations rapportées par The Athletic, l'approche personnelle de l'entraîneur Roberto De Zerbi a joué un rôle décisif dans ce transfert conclu pour 85 millions de livres sterling. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Bien qu'il ait eu plusieurs offres sérieuses lors du mercato, le milieu de terrain portugais a choisi Tottenham. Le joueur de vingt-deux ans a souligné que l'attention portée par l'entraîneur à sa famille et les promesses faites ont primé sur tous les autres facteurs financiers ou sportifs.

Priorité à la famille et au lien émotionnel

Selon Mateus Fernandes, Roberto De Zerbi a bien compris que ses parents ne parlaient pas couramment l'anglais et a su gagner leur confiance. L'entraîneur a promis au joueur d'être un second père pour lui en Angleterre et de veiller constamment sur lui.

« Il a su séduire ma famille et moi. De Zerbi m'appelait tous les jours. Comme mon père et ma mère ne parlaient pas bien anglais, tout reposait sur l'émotion. Il m'a dit qu'il prendrait soin de moi, qu'il serait mon second père en Angleterre », a déclaré Fernandes dans une interview accordée à The Athletic.

Le rôle de Pedro Porro en tant que scout informel

Le défenseur de Tottenham, Pedro Porro, a également joué un rôle actif dans la réussite de ce transfert. Les deux joueurs, qui avaient évolué ensemble au Sporting CP, ont conservé des liens d'amitié et le joueur espagnol a fait tout son possible pour convaincre son compatriote de rejoindre le club londonien.

Mateus se rappelle qu'il dormait quand il a reçu un appel de Porro et qu'en se réveillant, il a lu son message ferme. Pedro Porro lui a dit qu'il devait venir immédiatement à Tottenham, que l'équipe voulait l'avoir dans ses rangs et qu'il avait personnellement recommandé à l'entraîneur de le recruter.

Des débuts fantastiques et une condition physique au top

Dès son tout premier match avec sa nouvelle équipe contre MK Dons, Mateus Fernandes a su se faire remarquer. Il a décoché une superbe frappe de l'extérieur de la surface pour marquer l'un des plus beaux buts de sa carrière, qu'il a qualifié de but préféré.

Néanmoins, lors de la préparation d'avant-saison, l'entraîneur Roberto De Zerbi adopte une approche prudente concernant la santé du joueur. Absent lors du match contre Chelsea, le technicien a confirmé qu'il n'y avait aucun risque et que le joueur était prêt à jouer à tout moment.