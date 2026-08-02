Un jeune Guatémaltèque au double vocal parfait de Shakira devient une star d'Internet (vidéo)

·9·Monde
Un jeune Guatémaltèque au double vocal parfait de Shakira devient une star d'Internet (vidéo)

Le Guatémaltèque Juan Carlos Domínguez, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Juank Multivoces, a captivé l'attention des internautes et est rapidement devenu célèbre grâce à son imitation extrêmement précise de la voix de Shakira.

Après qu'une des vidéos de Juan Carlos sur TikTok a atteint des millions de vues, ses fans lui ont donné le surnom humoristique de « Shakiro ».

Selon lui, son intérêt pour l'imitation de différentes voix a commencé dès l'enfance. Au début, il répétait les voix de personnages d'émissions de télévision. Plus tard, inspiré par des imitateurs mexicains, il a développé son talent et transformé cette passion en activité professionnelle.

Aujourd'hui, Juank Multivoces interprète les anciennes et nouvelles chansons de Shakira avec une voix extrêmement fidèle à la sienne. En outre, il imite avec brio les voix d'autres chanteurs célèbres et de divers personnages.

Ses prestations sur les réseaux sociaux génèrent régulièrement des millions de vues. Le talent insolite de Juan Carlos lui attire un public toujours plus nombreux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

En Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparueEn Chine, une mère découvre lors du mariage de son fils que la mariée est en réalité sa fille disparueAujourd'hui, 17:23Un raton laveur coincé dans une grille de canalisation sauvé in extremisUn raton laveur coincé dans une grille de canalisation sauvé in extremisAujourd'hui, 17:16La présidente slovène aurait eu un accident de la route en rentrant de vacancesLa présidente slovène aurait eu un accident de la route en rentrant de vacancesAujourd'hui, 17:00Un garçon de 13 ans attire l'attention avec une idée insolite : il s'invente une langue et fonde un ÉtatUn garçon de 13 ans attire l'attention avec une idée insolite : il s'invente une langue et fonde un ÉtatAujourd'hui, 16:57Un couple de 90 et 95 ans se marie après 64 ans de relationUn couple de 90 et 95 ans se marie après 64 ans de relationAujourd'hui, 16:54Un criminel recherché aux États-Unis a travaillé pendant 20 ans comme policier au MexiqueUn criminel recherché aux États-Unis a travaillé pendant 20 ans comme policier au MexiqueAujourd'hui, 16:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital