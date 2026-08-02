Un jeune Guatémaltèque au double vocal parfait de Shakira devient une star d'Internet (vidéo)

Le Guatémaltèque Juan Carlos Domínguez, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Juank Multivoces, a captivé l'attention des internautes et est rapidement devenu célèbre grâce à son imitation extrêmement précise de la voix de Shakira.

Après qu'une des vidéos de Juan Carlos sur TikTok a atteint des millions de vues, ses fans lui ont donné le surnom humoristique de « Shakiro ».

Selon lui, son intérêt pour l'imitation de différentes voix a commencé dès l'enfance. Au début, il répétait les voix de personnages d'émissions de télévision. Plus tard, inspiré par des imitateurs mexicains, il a développé son talent et transformé cette passion en activité professionnelle.

Aujourd'hui, Juank Multivoces interprète les anciennes et nouvelles chansons de Shakira avec une voix extrêmement fidèle à la sienne. En outre, il imite avec brio les voix d'autres chanteurs célèbres et de divers personnages.

Ses prestations sur les réseaux sociaux génèrent régulièrement des millions de vues. Le talent insolite de Juan Carlos lui attire un public toujours plus nombreux.