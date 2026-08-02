Un raton laveur coincé dans une grille de canalisation sauvé in extremis

·6·Monde
Un raton laveur coincé dans une grille de canalisation sauvé in extremis

En Pennsylvanie, aux États-Unis, des sauveteurs ont mené une opération inhabituelle en libérant à l'aide d'un équipement hydraulique spécial un raton laveur coincé sous la grille d'une canalisation d'eau pluviale.

L'incident s'est produit dans la ville de Rostraver. Des employés des services municipaux locaux et la police ont remarqué l'animal sauvage incapable de bouger sous la grille et ont immédiatement appelé les pompiers.

Arrivés sur les lieux, les sauveteurs ont utilisé l'équipement hydraulique « Jaws of Life » généralement employé pour secourir des personnes coincées entre des tôles de métal lors d'accidents de la route, réussissant ainsi à soulever la lourde grille en métal.

Un petit animal se tient au milieu de l'herbe sur une pelouse verte.

Ensuite, le raton laveur a été délicatement dégagé et relâché dans son habitat naturel. Il a été confirmé que l'opération de sauvetage s'est conclue avec succès.

Selonles spécialistes, les canalisations d'eau pluviale constituent une source de danger inattendue pour de nombreux animaux sauvages. C'est pourquoi il est recommandé aux habitants, en cas de telle situation, de ne pas agir par eux-mêmes et de faire appel aux services de secours compétents.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La présidente slovène aurait eu un accident de la route en rentrant de vacancesLa présidente slovène aurait eu un accident de la route en rentrant de vacancesAujourd'hui, 17:00Un garçon de 13 ans attire l'attention avec une idée insolite : il s'invente une langue et fonde un ÉtatUn garçon de 13 ans attire l'attention avec une idée insolite : il s'invente une langue et fonde un ÉtatAujourd'hui, 16:57Un couple de 90 et 95 ans se marie après 64 ans de relationUn couple de 90 et 95 ans se marie après 64 ans de relationAujourd'hui, 16:54Un criminel recherché aux États-Unis a travaillé pendant 20 ans comme policier au MexiqueUn criminel recherché aux États-Unis a travaillé pendant 20 ans comme policier au MexiqueAujourd'hui, 16:39Un enseignant émeut tout le monde en attribuant les notes finales à ses élèves avant sa mortUn enseignant émeut tout le monde en attribuant les notes finales à ses élèves avant sa mortAujourd'hui, 16:27Un alpiniste célèbre ayant gravi les 14 sommets périt dans une avalancheUn alpiniste célèbre ayant gravi les 14 sommets périt dans une avalancheAujourd'hui, 15:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital