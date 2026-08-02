Un raton laveur coincé dans une grille de canalisation sauvé in extremis

En Pennsylvanie, aux États-Unis, des sauveteurs ont mené une opération inhabituelle en libérant à l'aide d'un équipement hydraulique spécial un raton laveur coincé sous la grille d'une canalisation d'eau pluviale.

L'incident s'est produit dans la ville de Rostraver. Des employés des services municipaux locaux et la police ont remarqué l'animal sauvage incapable de bouger sous la grille et ont immédiatement appelé les pompiers.

Arrivés sur les lieux, les sauveteurs ont utilisé l'équipement hydraulique « Jaws of Life » généralement employé pour secourir des personnes coincées entre des tôles de métal lors d'accidents de la route, réussissant ainsi à soulever la lourde grille en métal.

Ensuite, le raton laveur a été délicatement dégagé et relâché dans son habitat naturel. Il a été confirmé que l'opération de sauvetage s'est conclue avec succès.

Selonles spécialistes, les canalisations d'eau pluviale constituent une source de danger inattendue pour de nombreux animaux sauvages. C'est pourquoi il est recommandé aux habitants, en cas de telle situation, de ne pas agir par eux-mêmes et de faire appel aux services de secours compétents.