Où Julián Álvarez souhaite-t-il poursuivre sa carrière

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Où Julián Álvarez souhaite-t-il poursuivre sa carrière

L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine et de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, a une fois de plus exprimé son souhait de relever un nouveau défi et de poursuivre sa carrière dans un autre grand club. Selon ESPN, la destination privilégiée du joueur serait Barcelone, ce qui suscite toutefois une vive concurrence sur le marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com, rapporte .

Pour rappel, en 2024, Julián Álvarez avait quitté Manchester City pour rejoindre l'Atlético Madrid pour un montant de 82 millions de livres sterling. Sa principale motivation pour ce choix était de ne plus rester dans l'ombre d'Erling Haaland et de devenir la figure centrale de l'équipe. Cependant, ses débuts dans le club madrilène ne se sont pas déroulés aussi facilement que prévu.

Les difficultés à l'Atlético

Bien qu'il ait commencé à jouer un rôle majeur dans l'équipe de Diego Simeone, Álvarez ne parvient pas à exprimer pleinement ses meilleures qualités. Le fait que les Colchoneros ne se soient pas totalement adaptés au style de jeu de l'attaquant s'est également reflété dans ses statistiques. S'il a inscrit un impressionnant total de 17 buts en Liga lors de sa saison de début, ce chiffre est tombé à 8 lors de la saison suivante.

Âgé aujourd'hui de 26 ans et atteignant son apogée physique, l'international argentin a pris conscience qu'il avait besoin d'un nouveau défi. Ses ambitions ont toujours été élevées, visant à lutter pour les trophées et à exprimer son potentiel au maximum.

Les avantages de l'option Barcelone

Selon ESPN, le joueur lui-même préférerait rejoindre le FC Barcelone. Les Catalans ne cachant pas non plus leur intérêt, les relations avec la direction de l'Atlético Madrid se sont tendues. Les dirigeants madrilènes ne veulent pas vendre leur attaquant à un rival direct et sont prêts à tout pour bloquer ce transfert.

Dans cette situation, Arsenal, le nouveau champion de Premier League, est également mentionné parmi les prétendants. Cependant, selon les analystes, il vaudrait mieux que le club londonien ne s'immisce pas dans cette bataille de transferts. Par son style, Julián Álvarez correspond parfaitement au jeu du FC Barcelone, et ses ambitions élevées ont de grandes chances de se concrétiser au Spotify Camp Nou.

Álvarez lui-même avait clarifié la situation lors d'interviews accordées pendant les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe d'Argentine. "J'essaie toujours d'être honnête. J'ai eu la discussion nécessaire avec les représentants de l'Atlético. Je pense que la meilleure solution pour tout le monde est ce transfert", avait déclaré l'attaquant dans sa quête pour réaliser ses rêves.

Julián ÁlvarezFC BarceloneAtlético MadridLa LigaTransfert
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Jahongir Tursunov
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