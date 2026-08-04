Après le sacre historique de l’équipe nationale espagnole à la Coupe du monde, Barcelone l’entraîneur du club, Hansi Flick, s’est penché sur le statut grandissant des joueurs et sur la préservation de l’atmosphère dans le vestiaire. Comme le rapporte Goal.com, le technicien allemand fait face à des défis particuliers pour maintenir la cohésion collective au sein de l’équipe, mais il considère cette situation de manière positive. À ce sujet, le site rapporte également.

Rappelons que l’équipe nationale espagnole a battu l’Argentine 1-0 en finale pour remporter le titre de championne du monde. Devenu le héros de la rencontre après avoir inscrit le but décisif à la 106e minute, Ferran Torres a inscrit son nom dans les pages de l’histoire du football espagnol. Grâce à cette victoire, la sélection espagnole a remporté le deuxième titre mondial de son histoire.

Les champions du monde et les projets de l’entraîneur

Au moins sept représentants du club catalan ont évolué au sein de l’équipe victorieuse. De jeunes talents comme Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo et Lamine Yamal commenceront la saison avec le statut de champions du monde. Selon les spécialistes, ces joueurs risquent de penser avoir atteint le sommet de leur carrière, mais Hansi Flick est loin de partager cet avis.

Lors de la conférence de presse tenue à St George’s Park, Hansi Flick a salué la confiance accrue de ses joueurs. « Les champions ne s’arrêtent jamais. Ils savent gagner des trophées et c’est très important. Cette victoire doit leur donner encore plus de confiance », a déclaré l’entraîneur. Il a souligné que seuls le travail acharné et quotidien des joueurs permettraient d’obtenir de grands résultats cette saison.

Les problèmes d’effectif et les transferts

Malgré cela, la préparation d’avant-saison se déroule avec certaines difficultés. L’expiration du contrat de Robert Lewandowski et son départ ont créé un vide en pointe. Le fait que ce problème ne soit pas encore totalement résolu préoccupe le staff technique. Par ailleurs, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Ferran Torres complique quelque peu la situation.

La blessure de Frenkie de Jong a créé un problème au milieu de terrain, mais Hansi Flick reste serein à ce sujet. Plutôt que de se précipiter sur le marché des transferts, il privilégie le développement de l’effectif actuel et l’intégration des joueurs de retour. La direction du club, notamment avec Deco, devrait prendre les mesures nécessaires.