Bending Spoons rachète Airtable pour 1,28 milliard de dollars

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Bending Spoons rachète Airtable pour 1,28 milliard de dollars

La célèbre entreprise technologique italienne Bending Spoons a réalisé sa première acquisition majeure depuis son introduction en bourse le mois dernier. Selon ixbt.com, la société a conclu un accord pour racheter la célèbre start-up Airtable, spécialisée dans les bases de données et les feuilles de calcul, pour 1,28 milliard de dollars en espèces. À ce sujet, TechCrunch.com rapporte .

Fondée en 2013, Airtable avait levé plus de 1,4 milliard de dollars au cours de plusieurs tours de financement au fil des ans. Alors que sa valorisation avait dépassé 11 milliards de dollars lors du boom du capital-risque en 2021, ses actions s’échangeaient sur le marché secondaire à une valorisation de 4 milliards de dollars au début de cette année. Selon Bending Spoons, en tenant compte de la trésorerie nette actuelle de l’entreprise, l’opération la valorise à environ 2,25 milliards de dollars.

Détails de l’opération et performances financières

Dans un communiqué, le fondateur de Bending Spoons, Luca Ferrari, a souligné qu’Airtable était une marque pionnière ayant transformé la manière dont les équipes organisent leurs données et gèrent leurs flux de travail essentiels. Selon lui, le revenu récurrent annuel de l’entreprise a augmenté de plus de 20 % sur un an pour atteindre près de 480 millions de dollars en juin 2026, et sa fusion avec Bending Spoons accélérera encore l’innovation.

En janvier, Airtable avait présenté une nouvelle gamme de produits appelée Superagent, destinée à aider les utilisateurs à créer une équipe d’agents d’intelligence artificielle pour accomplir diverses tâches. À l’époque, le PDG de l’entreprise, Howie Liu, avait déclaré qu’Airtable servait plus de 500 000 organisations, dont 80 % des entreprises du classement Fortune 100.

La stratégie et les projets futurs de Bending Spoons

Introduite en bourse en juillet avec une valorisation de 18 milliards de dollars, Bending Spoons applique généralement une stratégie consistant à acquérir des entreprises dont les actions se négocient avec une forte décote par rapport à leur valorisation privée. La société réduit les effectifs des projets acquis, simplifie les produits et les transforme en activités générant des revenus durables.

Pour rappel, Bending Spoons a déjà pris le contrôle de plusieurs marques renommées du marché technologique, notamment les plateformes Evernote, WeTransfer, EventBrite et Vimeo. Cette expérience devrait également influencer de manière significative l’orientation future du développement et l’efficacité opérationnelle de la plateforme Airtable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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