Intel prépare des graphiques ultra-puissants pour les processeurs Nova Lake-S

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Intel prépare des graphiques ultra-puissants pour les processeurs Nova Lake-S

Intel, leader du marché des technologies informatiques, travaille sur un processeur graphique intégré (iGPU) d’une puissance sans précédent pour ses processeurs de bureau de nouvelle génération. Selon Ixbt.com, les nouvelles puces de la gamme Nova Lake-S (Core Ultra 400), qui rapporte ces informations, sont conçues pour concurrencer les graphiques intégrés des processeurs AMD et devraient à l’avenir offrir aux utilisateurs de hautes performances sans carte graphique discrète.

Selon les informations diffusées par le célèbre informateur Jaykihn, la version la plus haut de gamme du nouvel iGPU Intel intégrera 12 cœurs Xe3P et consommera jusqu’à 40 watts. Il s’agit d’un chiffre exceptionnellement élevé pour un circuit graphique intégré, ce qui suscite un vif intérêt dans le monde de la technologie. La configuration de l’un des processeurs Nova Lake-S dotés de ce circuit graphique devrait comprendre 16 cœurs de calcul : 4 cœurs performants P-Core, 8 cœurs économes en énergie E-Core et 4 cœurs LP-E Core à faible consommation. Le processeur prendra en charge un total de 16 threads.

Limites de puissance et caractéristiques techniques

La limite de puissance de base du processeur (PL1) sera de 65 watts, tandis que la valeur maximale (PL2) pourrait atteindre 154 watts. En mode PL2, le circuit graphique intégré seul pourrait consommer jusqu’à 40 watts, alors que sa limite PL1 stable se situerait entre 15 et 25 watts. En raison de cette forte consommation d’énergie, Intel devrait exiger deux phases d’alimentation distinctes pour le VCCGT sur les cartes mères.

Cela signifie que les performances du puissant iGPU dépendront non seulement du processeur et du système de refroidissement, mais aussi directement des capacités de la carte mère choisie par l’utilisateur. Les spécialistes soulignent que la mémoire cache joue également un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité du circuit graphique intégré. Le Xe3P à 12 cœurs devrait disposer de 20 MB de cache L2, soit un quart de plus que le cache Xe3 à 12 cœurs de Panther Lake.

Calendrier de lancement et perspectives

La taille du cache est particulièrement importante pour un circuit graphique intégré. En effet, l’iGPU utilise la mémoire vive (RAM) globale du système, dont la bande passante est nettement inférieure à celle de la mémoire vidéo dédiée des cartes graphiques discrètes. Un cache plus vaste peut contribuer à compenser cette faiblesse.

Il s’avère que les nouveaux graphiques Xe3P ne seront pas limités aux appareils de bureau. Différentes variantes du graphique à 12 cœurs devraient également être utilisées dans les processeurs mobiles. Certaines puces mobiles Nova Lake-H pourraient notamment recevoir une configuration inhabituelle composée de deux modules intégrant chacun quatre blocs Xe3P. L’immense projet d’Intel devrait être officiellement commercialisé au début de 2027.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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