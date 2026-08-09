Le lion sauvé de la guerre lutte contre une maladie grave

Taras, un lion sauvé pendant la guerre en Ukraine et emmené aux États-Unis, lutte désormais contre une maladie rare et potentiellement mortelle. L’information a été annoncée le 8 août.

Taras a été évacué d’Ukraine alors qu’il n’était encore qu’un lionceau de quatre mois. Ses deux sœurs, Lesya et Stefaniya, ont également été sauvées. Il s’est avéré que les trois lionceaux avaient été retrouvés abandonnés dans une gare ferroviaire d’Odessa pendant la guerre en Ukraine. Ils étaient liés au commerce illégal d’animaux exotiques et avaient été séparés de leur mère à un très jeune âge.

En 2022, Taras et ses sœurs ont été amenés au sanctuaire The Wildcat Sanctuary de l’État américain du Minnesota. Ils ont parcouru près de 7 000 miles entre l’Ukraine et les États-Unis.

Taras s’est d’abord bien adapté à la vie du sanctuaire. Mais en mai 2026, son état a changé et il est devenu apathique. Les examens ont révélé que le lion souffrait de blastomycose — une infection fongique rare qui peut évoluer gravement. La maladie avait principalement atteint ses poumons.

Un traitement intensif a alors été commencé pour Taras. Des antifongiques lui ont été administrés par voie intraveineuse, puis le traitement s’est poursuivi par voie orale. Bien que son état montre pour l’instant des signes d’amélioration, les spécialistes restent prudents quant au pronostic.

Les retrouvailles de Taras avec ses sœurs ont également constitué un moment très émouvant. Toutefois, il doit être temporairement séparé d’elles pendant son traitement : lorsque les lions mangent ensemble, les autres pourraient manger la nourriture médicamenteuse destinée à Taras.