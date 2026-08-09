Missiles Patriot et condition de Trump : détails du nouvel accord avec l’Ukraine

L’Ukraine a conclu un accord avec les États-Unis pour la livraison mensuelle de missiles destinés aux systèmes de défense antiaérienne Patriot. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l’a annoncé lors d’une conférence de presse conjointe avec le président serbe Aleksandar Vučić à Belgrade.

La partie ukrainienne souligne que les États-Unis, principal fabricant des systèmes américains de défense antimissile, disposent des munitions nécessaires et que les travaux se poursuivent sans interruption avec Washington sur cette question.

« Les livraisons seront mises en place, mais leur volume diminuera en 2026 »

Répondant aux questions des journalistes, Volodymyr Zelensky a confirmé l’existence d’un accord précis concernant l’aide mensuelle :

« Vont-ils nous attribuer des missiles chaque mois ? Oui, nous avons un tel accord », — a déclaré le dirigeant ukrainien.

Dans le même temps, Zelensky s’est dit préoccupé par le fait que la quantité de missiles attribuée pourrait ne pas suffire à couvrir entièrement les besoins de la défense aérienne du pays. Il a souligné que le nombre de ces missiles risque de diminuer en 2026.

La position de Trump et la question de la licence

Les négociations visant à renforcer les systèmes de défense aérienne ukrainiens et à remédier à la pénurie de missiles Patriot se poursuivent depuis longtemps :

Pénurie des stocks : En avril dernier, Zelensky avait averti que les réserves de missiles de défense aérienne pourraient s’épuiser « à n’importe quelle semaine ».

Licence de production : Fin mai, la partie ukrainienne avait demandé aux États-Unis d’accorder une licence pour produire les missiles Patriot directement dans le pays. Début juillet, le président américain Donald Trump s’était déclaré prêt à accorder une telle licence.

Déclaration d’août et pénurie : Cependant, en août, la partie américaine a annoncé qu’aucun contrat à long terme pour la production de missiles ne serait conclu avant l’hiver. Le président Trump a souligné que les États-Unis avaient eux-mêmes besoin de missiles Patriot pour leur sécurité et a indiqué que leur capacité à fournir à l’Ukraine des munitions supplémentaires dans les quantités demandées était limitée.

À l’heure actuelle, le Congrès américainpoursuit les discussions et les consultations sur le transfert à Kyiv des technologies de production des systèmes de défense antiaérienne Patriot.

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