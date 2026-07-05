Le bilan du séisme au Venezuela approche les 3 000 morts

Le nombre de morts causées par les séismes dévastateurs au Venezuela a fortement augmenté, atteignant près de 3 000 personnes. Dix jours après la catastrophe naturelle, des milliers de personnes sont toujours portées disparues.

Le président du Parlement, Jorge Rodríguez, a déclaré que, selon les derniers bilans, le nombre de victimes du séisme a atteint 2 954. De plus, plus de 16 592 citoyens ont été blessés à divers degrés.

Actuellement, les équipes de secours internationales terminent progressivement les opérations de recherche et de sauvetage dans les décombres. Les experts soulignent que, lors de catastrophes naturelles comme les séismes, le temps le plus critique pour sauver des survivants est constitué des premières 72 heures . Passé ce délai, les chances de survie diminuent considérablement.

Selon les témoins, les services de secours n'étant pas encore arrivés dans les premières heures de la catastrophe, la population locale a été contrainte de déblayer les décombres par ses propres moyens pour sauver ses proches.

À l'heure actuelle, les autorités indiquent que les recherches pour retrouver les disparus se poursuivent. Parallèlement, les efforts pour remédier aux conséquences du séisme et porter assistance aux victimes se poursuivent activement.