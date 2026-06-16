Un séisme de magnitude 6,7 cause des dégâts en Indonésie

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Un séisme de magnitude 6,7 cause des dégâts en Indonésie

Un puissant séisme de magnitude 6,7 a frappé l'Indonésie le 16 juin. Plusieurs fortes répliques ont suivi la secousse principale, a rapporté Euronews.

Les vibrations souterraines ont provoqué des secousses intenses d'une durée de plus d'une minute à Palu, le centre administratif de la province de Sulawesi centrale, où résident près de 400 000 personnes.

Selon les premières informations, le séisme a causé des dégâts dans certaines zones. Des fissures sont apparues dans plusieurs bâtiments, et le toit du bâtiment administratif du district de Sigi s'est effondré. L'un des bâtiments d'une université locale a également été endommagé.

Dans le cadre des mesures de sécurité, les patients des hôpitaux, y compris ceux sous perfusion, ont été évacués vers l'extérieur.

Selon l'Institut géologique des États-Unis, l'épicentre du séisme était situé à 46 kilomètres au sud-est de Palu, avec une profondeur d'environ 10 kilomètres. Les répliques les plus fortes ont atteint des magnitudes de 5,2, 5,0 et 4,9.

Les autorités locales ont appelé la population à suivre les instructions officielles et à prendre des précautions. Les experts ont averti que les répliques pourraient continuer pendant encore plusieurs heures.

Pour rappel, l'Indonésie est fréquemment sujette aux séismes et à l'activité volcanique car elle est située à l'intersection de plusieurs grandes failles sismiques.

IndonésiePaluEuronewsInstitut d'études géologiques des États-Unis
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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