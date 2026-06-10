Roberto Carlos : Lionel Messi pourrait aussi jouer la Coupe du Monde 2030

La légende du Real Madrid, Roberto Carlos, estime que Lionel Messi pourrait facilement participer à une autre Coupe du Monde après le tournoi de 2026. Dans une interview accordée au média argentin « Ole », le célèbre latéral gauche a fait une prédiction intéressante sur l'avenir international de la star de l'Inter Miami. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'octuple vainqueur du Ballon d'Or a mené son équipe nationale à la victoire lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Actuellement, le meneur de jeu, auteur de 117 buts en 199 sélections avec l'Argentine, maintient une forme exceptionnelle. Roberto Carlos a souligné le professionnalisme et la condition physique du capitaine, affirmant qu'une participation au tournoi de 2030 est réaliste.

« Regarder Messi jouer est un vrai plaisir. C'est un joueur de grande qualité qui représente le football sud-américain. Il prend tellement soin de lui qu'il pourrait facilement participer à une autre Coupe du Monde. Il n'est pas exclu que ce ne soit pas sa dernière », a déclaré l'ancien défenseur brésilien.

Carlos a également évoqué la préparation de l'équipe nationale du Brésil et le cas de Neymar. Malgré une longue absence due à des blessures, Neymar reste une figure clé pour l'équipe nationale. Selon Carlos, Neymar a une influence positive sur l'esprit d'équipe, même lorsqu'il est sur le banc.

« Nous devons attendre que Neymar soit rétabli à 100 %. Qu'il soit sur le terrain ou non, il est très important pour l'équipe. S'il joue, cela devient toujours un grand spectacle », a ajouté Roberto Carlos.