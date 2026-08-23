Au Japon, un père abandonne son fils de 7 ans sur le mont Fuji

Au Japon, l'intervention de la police a été nécessaire après qu'un père a laissé son fils de 7 ans seul sur le mont Fuji pour continuer son ascension vers le sommet. L'incident a eu lieu le 20 août.

Selon les médias locaux, le père était parti à la conquête du sommet de 3 776 mètres avec ses deux fils de 7 et 12 ans via l'itinéraire traditionnel « Fujinomiya ». Cependant, dès le début du trajet, le plus jeune fils s'est fatigué, tandis que l'aîné a continué d'avancer.

Le père a alors installé son fils de 7 ans sur un banc au bord du chemin, lui a laissé de l'eau et de la nourriture, et lui a demandé de l'attendre là. Il a ensuite poursuivi son ascension pour rejoindre son fils aîné.

Quelque temps plus tard, le personnel de la sixième station de l'itinéraire « Fujinomiya » a découvert l'enfant seul à plus de 2 kilomètres d'altitude. Le garçon était assis sous la pluie et dans le brouillard. Le personnel a immédiatement alerté la police.

Les forces de l'ordre ont retrouvé le père entre la septième et la huitième station. Il s'est avéré qu'il s'était éloigné considérablement de l'endroit où il avait laissé son fils, parcourant près de trois heures de marche.

La police a ordonné au père de faire demi-tour immédiatement. L'enfant était resté seul pendant près de huit heures. Le père a reçu un avertissement sévère pour avoir laissé son enfant sans surveillance dans une zone dangereuse. Il a reconnu son erreur et s'est excusé auprès de la police.

Un policier, commentant la situation, a souligné qu'il ne faut jamais laisser un enfant seul, même si cela signifie renoncer à l'ascension du sommet.

L'itinéraire « Fujinomiya » commence à la cinquième station, accessible par les transports en commun. Il faut environ cinq heures pour atteindre le sommet du mont Fuji depuis ce point, et trois heures supplémentaires pour redescendre.

Ces dernières années, plusieurs incidents impliquant des touristes ont été signalés sur le mont Fuji. Située au sud-ouest de Tokyo, cette montagne est l'une des trois montagnes sacrées du Japon. Le mont Fuji a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013.

Chaque année, environ 200 000 personnes gravissent le sommet. Afin de réguler le flux de touristes, des restrictions saisonnières et quotidiennes ont été introduites sur certains itinéraires.