Incendie d'hôtel à Delhi : 21 morts



Un incendie majeur à Delhi, la capitale de l'Inde, a coûté la vie à de nombreuses personnes. Au moins 21 décès ont été confirmés à la suite de cette tragédie.

Citant des sources policières, l'agence Reuters a rapporté que l'incident s'est produit le 3 juin dans un hôtel du quartier de Malviya Nagar, situé dans le sud de la ville.

Il a été signalé que des ressortissants étrangers venus se faire soigner dans des établissements médicaux voisins séjournaient également à l'hôtel. Plus de 15 étrangers figureraient parmi les victimes.

Les autorités locales qualifient cet incident de l'un des incendies les plus graves survenus à Delhi ces dernières années. Grâce à l'intervention rapide des services d'urgence, au moins 40 vies ont été sauvées.

Selon les premières informations, l'incendie pourrait avoir débuté au restaurant Lemon Green, situé au rez-de-chaussée de l'hôtel. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre.

Selon Jitendra Kumar, représentant de l'administration locale, des facteurs liés aux activités du restaurant sont considérés comme la piste principale concernant l'origine de l'incendie.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié l'incident de « tragédie profondément douloureuse ». Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une aide financière de 200 000 roupies pour les proches des défunts et de 50 000 roupies pour les blessés.