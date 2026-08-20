Couloir secret dans le détroit d’Ormuz : l’armée américaine ouvre une nouvelle route pour exporter le pétrole

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Couloir secret dans le détroit d’Ormuz : l’armée américaine ouvre une nouvelle route pour exporter le pétrole

Alors que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient, les forces américaines ont mis en place un couloir maritime secret dans le détroit d’Ormuz afin de rétablir les flux stratégiques de pétrole. Selon les sources de la publication Axios, Washington limite les systèmes de surveillance iraniens et achemine chaque jour plusieurs millions de barils de brut vers les marchés mondiaux par le chenal sud. Comment cette opération spéciale est-elle menée ?

« Nous contrôlons le détroit » : l’aveu de responsables américains

Des responsables américains ont déclaré que la partie sud du détroit d’Ormuz était maintenue sous contrôle total depuis deux mois :

« Nous contrôlons le chenal sud du détroit d’Ormuz depuis deux mois. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) peut causer certaines perturbations, mais le détroit n’est pas sous son contrôle. C’est nous qui le contrôlons. »

Extrait de la déclaration d’un responsable du gouvernement américain

Détails de l’opération secrète dans le détroit d’Ormuz

Indicateur

Indicateurs et détails de l’opération

Volume de pétrole transporté

En moyenne par jour 10 millions de barils (certaines nuits, jusqu’à 15 à 20 millions de barils)

Trafic maritime

Chaque nuit 15 à 20 pétroliers naviguent le long des côtes omanaises

Centre de commandement

Quartier général à Fort Bragg, en Caroline du Nord

Comparaison avec la situation d’avant-guerre

Environ 50 % du volume habituel des exportations

Capacités de surveillance de l’Iran

Une grande partie des radars et des systèmes maritimes a été mise hors service

Commandement depuis Fort Bragg et mise hors service des radars

Selon les informations disponibles, cette vaste opération a été rendue possible par une campagne de frappes militaires de deux semaines menée par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM). Ces frappes ont gravement endommagé les principaux radars et infrastructures iraniennes de surveillance maritime. Téhéran est désormais contraint de surveiller le trafic dans le détroit uniquement au moyen d’un petit nombre de radars remis en service et des vedettes rapides du CGRI.

Géré depuis le quartier général de Fort Bragg, en Caroline du Nord, ce couloir spécial contribue largement à atténuer la pénurie sur les marchés mondiaux de l’énergie.

Selon vous, un tel contrôle maritime secret du détroit d’Ormuz peut-il pleinement contribuer à stabiliser les prix du pétrole sur les marchés mondiaux ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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