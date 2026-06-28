Crash d'un hélicoptère d'une compagnie pétrolière en Arabie saoudite : 14 morts

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Crash d'un hélicoptère d'une compagnie pétrolière en Arabie saoudite : 14 morts

À Ras Tanura, dans l'est de l'Arabie saoudite, un hélicoptère appartenant à la compagnie pétrolière nationale du pays, Saudi Aramco, s'est écrasé. L'accident a coûté la vie aux 14 personnes qui se trouvaient à bord. Cette information a été rapportée par l'agence TASS en s'appuyant sur les données du ministère de l'Énergie du pays.

Selon les informations officielles diffusées par le ministère, le crash s'est produit le dimanche 28 juin dans la région de Ras Tanura. Selon les premières données, toutes les victimes sont des citoyens saoudiens.

Le communiqué officiel souligne que Saudi Aramco l'hélicoptère appartenant à la société s'est écrasé pour des raisons inconnues, entraînant la mort des 14 personnes à bord.

Actuellement, les autorités compétentes ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les causes du crash. Les experts examinent la possibilité d'une défaillance technique, d'une erreur humaine ou d'autres causes potentielles. Aucune conclusion officielle sur la cause exacte de l'accident n'a encore été publiée.

Ras Tanura est l'une des villes industrielles d'importance stratégique en Arabie saoudite. Dans cette zone située sur la côte du golfe Persique, Saudi Aramco opère un vaste complexe de raffinage de pétrole ainsi que l'un des plus grands terminaux de chargement de pétrole maritime au monde. C'est pourquoi cet endroit est reconnu comme l'un des centres importants du secteur énergétique du pays.

Pour l'instant, les autorités ont indiqué qu'elles examinaient minutieusement toutes les circonstances de l'accident. Les causes exactes du crash devraient être connues dès la publication des résultats de l'enquête.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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