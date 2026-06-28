L'équipage d'Artemis II devrait recevoir la médaille d'or du Congrès des États-Unis

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L'équipage d'Artemis II devrait recevoir la médaille d'or du Congrès des États-Unis

Un projet de loi a été présenté au Congrès des États-Unis pour décerner aux membres de la mission Artemis II la plus haute distinction civile du pays : la médaille d'or du Congrès (Congressional Gold Medal). Cette initiative est saluée comme une reconnaissance du courage immense dans l'exploration spatiale et du fait que l'humanité s'apprête à voler autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Ce projet de loi a été proposé par le sénateur démocrate de l'Arizona et ancien astronaute de la NASA, Mark Kelly, ainsi que par le représentant républicain du Nebraska, Don Bacon. Le document mentionne les noms des astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, ainsi que Jeremy Hansen, représentant de l'Agence spatiale canadienne. Le soutien bipartisan montre que cette mission revêt une importance non seulement scientifique, mais aussi stratégique pour les États-Unis.

Mission historique et résultats records

Les participants de la mission Artemis II ont marqué un résultat historique en s'éloignant considérablement de l'orbite terrestre et en contournant la face cachée de la Lune. Ils ont établi un record en atteignant la distance la plus éloignée de la Terre dans l'histoire des vols habités — environ 406 771 kilomètres. Cet indicateur témoigne du passage des capacités de l'humanité dans l'espace à une nouvelle étape.

Selon les informations d'ixbt.com, au cours de la mission, non seulement la distance, mais aussi les prouesses technologiques ont été particulièrement reconnues. Les membres de l'équipage ont réussi pour la première fois à transmettre des images haute résolution de l'orbite lunaire en temps réel. De plus, une communication vocale a été établie pour la première fois entre le vaisseau spatial et la Station spatiale internationale (ISS), servant de base importante pour les futurs vols longue distance.

La plus haute distinction et sa signification

La médaille d'or du Congrès est considérée comme l'une des distinctions civiles les plus prestigieuses aux États-Unis, au même titre que la Presidential Medal of Freedom. Dans le domaine de l'exploration spatiale, très peu de personnes ont été jugées dignes de cet honneur jusqu'à présent. Parmi elles figurent :

  • les héros du programme Apollo 11 — Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ;
  • John Glenn, le premier Américain à avoir effectué un vol orbital.
Si le projet de loi est adopté, l'équipage d'Artemis II deviendra l'une des rares équipes à recevoir cette prestigieuse récompense collectivement. De plus, il est prévu que la Monnaie des États-Unis mette en vente des répliques en bronze de cette médaille pour les collectionneurs, les fonds récoltés couvrant les frais de production.

La mission Artemis II a été une étape préparatoire cruciale pour le retour de l'humanité sur la Lune et la construction de bases à long terme. Selon les membres du Congrès, cette récompense est un hommage mérité aux héros qui ont restauré le leadership spatial des États-Unis après une pause d'un demi-siècle et inspiré une nouvelle génération de chercheurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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