À Moscou, un homme saute sur un taxi et des voitures de police (vidéo)

·3·Monde
À Moscou, un homme saute sur un taxi et des voitures de police (vidéo)

Près de la station de métro « Alekseïevskaïa » à Moscou, un homme a provoqué un incident en sautant sur plusieurs véhicules, dont un taxi et une voiture de police. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux.

Il est noté que l'incident a commencé après qu'un conducteur de BMW a tenté de contourner un taxi qui, selon lui, le gênait. L'homme est sorti de sa voiture et a commencé à sauter sur les autres véhicules présents sur la route.

Selon les témoins, il s'est présenté sous le nom d'« Ivanov Ivan Andreïevitch ». L'homme a affirmé être un acteur célèbre et qu'il était en plein tournage d'un film.

Son « spectacle » n'a pas épargné le taxi, les autres voitures, ni même le véhicule de police. Lors de l'un de ses sauts, l'homme a atterri sur la voiture des forces de l'ordre avant d'être interpellé.

Selon Moscou 24, l'homme a filmé ses actes avec son téléphone avant d'être emmené au poste de police. Certains rapports indiquent qu'il a été envoyé en traitement psychiatrique obligatoire.

Ivanov Ivan AndreïevitchMoscouIncident routierPsychiatrieFaits divers
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