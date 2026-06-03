Google prévoit de libérer des millions de moustiques spéciaux dans la nature

Google prévoit de libérer jusqu'à 32 millions de moustiques spécialement traités en Californie et en Floride pour lutter contre les maladies dangereuses, selon le New York Post.

Selon les informations, cette initiative vise à combattre les maladies transmises par les moustiques, telles que le virus du Nil occidental, la dengue, le virus Zika, le chikungunya et la fièvre jaune.

Le projet est actuellement examiné par l'Agence américaine de protection de l'environnement. L'agence accepte les commentaires du public jusqu'au 5 juin avant de prendre une décision sur la réalisation de l'essai.

Les chercheurs indiquent que le programme cible les moustiques du genre Culex. Par ailleurs, l'entreprise prévoit de libérer des moustiques mâles traités avec la bactérie Wolbachia, plutôt que des insectes piquant les humains.

Selon les experts, après l'accouplement de ces moustiques mâles avec des femelles sauvages, leur descendance ne survit pas. Cela permet de réduire la population de moustiques au fil du temps.

Selon Google, l'intelligence artificielle est utilisée dans le processus d'élevage et de libération des moustiques.