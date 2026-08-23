Au Japon, un enfant de 7 ans laissé seul par son père sur le mont Fuji pendant 8 heures

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Au Japon, un enfant de 7 ans laissé seul par son père sur le mont Fuji pendant 8 heures

Au Japon, un père de 48 ans a laissé son fils de 7 ans seul sur le mont Fuji, le plus haut sommet du pays, pour continuer sa randonnée avec son fils aîné. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Il a été rapporté que, après que le petit garçon s'est plaint de fatigue, le père l'a laissé avec des boissons et de la nourriture et a continué son ascension. Le 20 août, l'enfant a été retrouvé seul sur un banc à plus de 2 000 mètres d'altitude, par temps brumeux et pluvieux.

Le personnel d'un refuge de montagne a repéré l'enfant près de la sixième station menant au sommet et a immédiatement alerté la police. Le père a été localisé entre la septième et la huitième station, à environ trois heures de marche. Il s'est avéré que l'enfant a attendu son père pendant près de huit heures.

Les forces de l'ordre ont sévèrement réprimandé le père pour sa décision. Elles ont souligné qu'il n'est jamais acceptable de laisser un jeune enfant seul dans de telles conditions, même si cela implique d'abandonner le projet d'ascension.

Le père s'est excusé pour sa décision « précipitée ». La famille empruntait l'itinéraire de Fujinomiya, accessible par les transports en commun jusqu'à la cinquième station.

Selon les experts en alpinisme, l'ascension de la cinquième station au sommet du mont Fuji prend environ cinq heures, et la descente nécessite trois heures supplémentaires.

Les dangers du mont Fuji

Le mont Fuji, haut de 3 776 mètres, a été le théâtre de divers incidents ces dernières années. En juillet, une femme de 99 ans a chuté en tentant de parcourir un sentier, se blessant au bassin et au dos. Elle a été secourue par la suite.

Situé au sud-ouest de Tokyo, le mont Fuji a été classé au patrimoine mondial en 2013. Avec le mont Tate et le mont Haku, il est l'une des trois « montagnes sacrées » traditionnelles du Japon.

Chaque année, près de 200 000 personnes tentent de gravir le mont Fuji. Cependant, pour éviter les flux de touristes et la surfréquentation, des limites quotidiennes de visiteurs ont été instaurées sur certains itinéraires.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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