Un robot chinois a couru plus vite que le record d'Usain Bolt

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Un robot chinois a couru plus vite que le record d'Usain Bolt

Développé par la société chinoise Honor, Lightning un robot humanoïde, a parcouru 100 mètres en 9,32 secondes, battant le record du monde d'Usain Bolt lors d'un test préliminaire. Bolt avait établi son record en 2009 avec un temps de 9,58 secondes. C'est ce qu'a rapporté "Securitylab".

Lors du test, Lightning a atteint une vitesse de 14,5 mètres par seconde, soit près de 52 km/h. Cependant, ce résultat n'a pas été obtenu lors d'une course officielle, mais lors d'un test préparatoire avant les jeux. Lors de la phase initiale de la compétition, Lightning a enregistré un temps de 9,47 secondes.

Les IIe Jeux mondiaux des robots humanoïdes, qui se déroulent à Pékin du 22 au 26 août, réunissent 666 équipes de 16 pays et un total de 2 056 robots. Le programme comprend 51 types de compétitions et 1 301 épreuves.

En plus de la course, les robots démontrent leurs capacités dans des disciplines telles que le football, le tennis de table, l'haltérophilie, les arts martiaux et la danse. Ils sont également testés sur l'exécution de diverses tâches dans des conditions réelles, comme dans des usines, des hôtels, des maisons et la logistique.

Lors de la journée d'ouverture de la compétition, un autre robot chinois, Tiangong Ultra a parcouru 100 mètres en 9,39 secondes, dépassant également le record de 9,58 secondes de Bolt. Ainsi, les robots ont démontré qu'ils pouvaient se déplacer plus rapidement que les meilleurs résultats humains sur courte distance.

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