Jour «J» économique : les États-Unis lancent la plus grande attaque financière de l'histoire contre l'Iran

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Jour «J» économique : les États-Unis lancent la plus grande attaque financière de l'histoire contre l'Iran

La tension entre les États-Unis et l'Iran atteint son paroxysme, une phase décisive. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé que Washington lançait une opération économique de grande envergure contre Téhéran, marquant l'entrée du conflit dans sa phase finale.

Le président américain Donald Trump a promu cette initiative stratégique, la qualifiant de « blocus total d'une ampleur sans précédent » et a appelé tous les alliés mondiaux à se joindre à ce siège économique.

« La plus grande attaque financière de l'histoire » : déclaration de Bessent

Le chef du Trésor américain, Scott Bessent, a comparé l'ampleur des actions à venir à un tournant historique de la Seconde Guerre mondiale dans un article publié par le prestigieux Financial Times :

« La puissance immense du président Donald Trump et de nos forces armées a considérablement réduit le potentiel militaire de l'Iran et affaibli son programme nucléaire. Nous entrons maintenant dans la phase finale. À l'aube, le jour « J » économique commencera ; il s'agit de la plus grande attaque financière jamais menée contre un ennemi », a souligné Bessent.

Le ministère devrait tenir une conférence de presse spéciale lundi pour annoncer en détail un nouveau paquet de sanctions strictes couvrant les secteurs financier, énergétique et commercial de l'Iran.

La pression militaire sera-t-elle maintenue ?

Donald Trump a précisé que le passage de Washington aux frappes économiques ne signifie pas un abandon total de la voie militaire :

  • Stratégie : La guerre économique vise à assécher les sources de financement du régime iranien ;

  • Facteur de force militaire : Le chef de la Maison Blanche a affirmé que les États-Unis conservent pleinement le droit d'utiliser leurs capacités militaires si nécessaire.

Selon les experts, cette pression financière sans précédent des États-Unis pourrait avoir un impact sérieux sur l'équilibre des forces au Moyen-Orient et sur le marché mondial de l'énergie.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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