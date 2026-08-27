Nina Drama raconte comment Dana White l'a sauvée d'un dangereux harceleur

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Nina Drama raconte comment Dana White l'a sauvée d'un dangereux harceleur

Blogueuse célèbre qui a conquis le cœur des fans d'arts martiaux grâce à ses entretiens exclusifs, informels et humoristiques avec les combattants de l'UFC Nina Drama a raconté les jours les plus effrayants de sa vie. Elle a révélé avoir été harcelée pendant plusieurs années par une personne mentalement instable et que le patron de la ligue est intervenu personnellement.

« Il a envoyé une équipe antiterroriste chez moi » : Une menace résolue en une journée

La blogueuse se souvient à qui elle a demandé de l'aide face à une menace inattendue et comment Dana White a réagi :

« Il y a quelques années, une personne totalement instable a commencé à me harceler sans relâche. La situation devenant très grave, ne sachant pas quoi faire, j'ai appelé Dana White pour lui demander de l'aide.

Sans hésiter, il a envoyé une unité antiterroriste chez moi. En moins d'une journée, ces spécialistes ont retrouvé le harceleur et l'ont inscrit sur une liste noire interdisant tout vol.

Honnêtement, je serai éternellement reconnaissante envers Dana. Dans de telles situations dangereuses, il ne perd jamais de temps et prend des mesures radicales », a déclaré Nina.

Amitié et protection derrière l'octogone

Nina Drama souligne que le président de l'UFC adopte une position intransigeante pour assurer la sécurité non seulement des combattants, mais aussi de l'équipe créative et des blogueurs gravitant autour de la ligue.

Grâce aux mesures immédiates prises par White, le dangereux harceleur a été neutralisé, garantissant ainsi la tranquillité et la sécurité de la blogueuse.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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