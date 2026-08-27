Coup dur pour le marché chinois : interdictions et nouvelles régulations dans l'énergie aux États-Unis

Le président des États-Unis Donald Trump dans l'infrastructure énergétique du pays l'état d'urgence nationale a signé un décret spécial instaurant ce régime. Ce document autorise l'interdiction totale ou la restriction sévère de l'importation d'équipements, de pièces détachées et de logiciels destinés au système énergétique américain en provenance de l'étranger, notamment de Chine et d'autres pays jugés « indésirables ».

Le chef de la Maison Blanche souligne que les puissances étrangères exploitent de plus en plus les vulnérabilités des réseaux électriques qui soutiennent le système de défense, les services de secours et l'économie des États-Unis.

« Portes dérobées numériques » : quelle est la véritable raison de ces restrictions ?

Le décret précise que les équipements étrangers représentent une cybermenace directe pour la sécurité nationale :

« Certains acteurs étrangers créent et exploitent de plus en plus de vulnérabilités dans le système électrique américain. Les restrictions minimales en vigueur jusqu'ici ont permis à des organisations étrangères d'influencer ces systèmes. Par exemple, les équipements fabriqués à l'étranger pourraient contenir des « portes dérobées » (backdoors) numériques cachées permettant une connexion à distance par un autre État. De plus, la dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères crée un risque de coupure d'énergie pour les États-Unis en cas de perturbations du commerce international », indique le document officiel.

Quelles interdictions ont été introduites ? 4 restrictions majeures

Selon la nouvelle décision, les exigences strictes suivantes sont entrées en vigueur pour les entreprises énergétiques américaines :

Interdiction d'importation et d'installation : L'importation et l'installation de nouveaux transformateurs, générateurs, onduleurs solaires et systèmes de gestion de réseau étrangers ne répondant pas aux normes de sécurité sont suspendues ;

Démantèlement des équipements existants : Le ministère de l'Énergie des États-Unis a obtenu le droit de déconnecter, d'isoler ou de retirer complètement les équipements étrangers déjà en service si des vulnérabilités numériques cachées y sont détectées ;

Blocage des logiciels : Non seulement le matériel (« hardware »), mais aussi les systèmes logiciels étrangers (firmwares et systèmes de contrôle à distance) susceptibles de permettre aux pirates de prendre le contrôle du réseau ont été interdits ;

Priorité aux produits locaux : Les règles des marchés publics fédéraux ont été révisées pour donner la priorité aux équipements énergétiques produits exclusivement aux États-Unis.

Un coup dur pour le marché chinois

Bien que le nom de la Chine ne soit pas explicitement mentionné dans le texte, il est clair que le coup est porté principalement à Pékin.

Aujourd'hui, la Chine est le plus grand fournisseur mondial d'équipements nécessaires aux énergies renouvelables et aux réseaux électriques. En particulier, environ 85 pour cent des composants de l'énergie solaire mondiale et une part immense du marché des transformateurs haute puissance sont détenus par des entreprises chinoises. Cette décision de Trump pourrait marquer le début d'une nouvelle phase de confrontation technologique mondiale.