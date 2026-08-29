Le cargo spatial Progress MS-35 a été ravitaillé à Baïkonour

·2·Technologie
Le cargo spatial Progress MS-35 a été ravitaillé à Baïkonour

Au cosmodrome de Baïkonour, les travaux de préparation du cargo spatial Progress MS-35 pour son prochain vol sont entrés dans leur phase finale. Selon Ixbt.com, les spécialistes ont terminé avec succès le processus de remplissage de l'engin spatial avec du carburant et des gaz comprimés. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Processus de préparation et de test

Avant l'opération de ravitaillement, l'équipe d'ingénieurs a sorti le Progress MS-35 de son état de stockage et a minutieusement vérifié tous ses systèmes de bord principaux. Des tests nécessaires concernant l'étanchéité de la coque du vaisseau et la capacité opérationnelle des panneaux solaires ont également été effectués.

Parallèlement à ces processus techniques, le « paquet » composé du bloc central et des quatre blocs latéraux pour le premier étage de la fusée porteuse Soyuz a été assemblé au cosmodrome. Ces travaux préparent le terrain pour les prochaines étapes majeures.

Étapes à venir

La prochaine étape importante vers l'intégration du vaisseau et de la fusée consiste à installer la coiffe (fairing) sur le vaisseau. Ensuite, le Progress MS-35 sera assemblé avec succès à la fusée porteuse.

Une fois toutes les dernières opérations techniques terminées, la fusée porteuse entièrement assemblée sera transportée vers le complexe de lancement. À l'heure actuelle, il est indiqué que la date précise de lancement de cette importante mission spatiale n'a pas encore été annoncée par les spécialistes.

BaïkonourEspaceProgress MS-35SoyuzTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait passer à la puce Exynos 2700Le Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait passer à la puce Exynos 2700Aujourd'hui, 15:28Les performances d'un PC portable gaming Asus augmentent radicalement après le remplacement du métal liquideLes performances d'un PC portable gaming Asus augmentent radicalement après le remplacement du métal liquideAujourd'hui, 14:53Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)Aujourd'hui, 14:34Apple annonce officiellement la date de présentation du premier iPhone pliableApple annonce officiellement la date de présentation du premier iPhone pliableAujourd'hui, 14:04Apple pourrait retarder les précommandes de l'iPhone 18 ProApple pourrait retarder les précommandes de l'iPhone 18 ProAujourd'hui, 13:56L'explication scientifique du mystère de la « méduse » sur Mars a été révéléeL'explication scientifique du mystère de la « méduse » sur Mars a été révéléeAujourd'hui, 12:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8