Le cargo spatial Progress MS-35 a été ravitaillé à Baïkonour

Au cosmodrome de Baïkonour, les travaux de préparation du cargo spatial Progress MS-35 pour son prochain vol sont entrés dans leur phase finale. Selon Ixbt.com, les spécialistes ont terminé avec succès le processus de remplissage de l'engin spatial avec du carburant et des gaz comprimés. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Processus de préparation et de test

Avant l'opération de ravitaillement, l'équipe d'ingénieurs a sorti le Progress MS-35 de son état de stockage et a minutieusement vérifié tous ses systèmes de bord principaux. Des tests nécessaires concernant l'étanchéité de la coque du vaisseau et la capacité opérationnelle des panneaux solaires ont également été effectués.

Parallèlement à ces processus techniques, le « paquet » composé du bloc central et des quatre blocs latéraux pour le premier étage de la fusée porteuse Soyuz a été assemblé au cosmodrome. Ces travaux préparent le terrain pour les prochaines étapes majeures.

Étapes à venir

La prochaine étape importante vers l'intégration du vaisseau et de la fusée consiste à installer la coiffe (fairing) sur le vaisseau. Ensuite, le Progress MS-35 sera assemblé avec succès à la fusée porteuse.

Une fois toutes les dernières opérations techniques terminées, la fusée porteuse entièrement assemblée sera transportée vers le complexe de lancement. À l'heure actuelle, il est indiqué que la date précise de lancement de cette importante mission spatiale n'a pas encore été annoncée par les spécialistes.