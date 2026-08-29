L'Europe va-t-elle geler cet hiver ? Réserves de gaz vides et flambée du charbon

Une dynamique complexe et contradictoire est observée sur les marchés mondiaux des matières premières. Si les prix du pétrole ont tendance à baisser dans le contexte de la situation géopolitique autour de l'Iran et des attentes concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), les prix du gaz naturel dans l'Union européenne restent dangereusement élevés.

Le manque de préparation des pays européens pour la saison de chauffage et le niveau des réserves souterraines nettement inférieur à celui de l'année dernière ont fait grimper en flèche la demande de charbon, combustible alternatif sur le continent.

Marché pétrolier : le baril est passé sous la barre des 90 dollars

Une baisse a été enregistrée dans les cotations de l'« or noir » sur les marchés internationaux :

Évolution des prix : Le prix de la référence Mer du Nord, le Brent, est passé au cours de la semaine de 92,4 dollars à 89,3 dollars soit une baisse ;

Impact de la Fed et des taux : Phil Flynn, analyste principal chez Price Futures Group, a souligné que les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, sur une possible hausse des taux d'intérêt à la fin de l'année ont accéléré la baisse des prix ;

Le facteur du détroit d'Ormuz et du Venezuela : Les rumeurs sur les accords entre l'Iran et Oman et l'ouverture du détroit, ainsi que la déclaration de Donald Trump concernant un méga-accord avec le Venezuela sur des gisements possédant 65 milliards de barils de réserves, ont temporairement apaisé les inquiétudes du marché.

Le piège gazier européen : stocks vides, prix doublés

Les inquiétudes grandissent en Europe avant la saison de chauffage :

La barrière des 800 dollars : Sur la bourse néerlandaise TTF, le prix de mille mètres cubes de gaz a légèrement baissé de 815 dollars à 806 dollars mais reste fermement au-dessus du seuil dangereux de 800 dollars ;

Pénurie de réserves : Les entreprises européennes ont tardé à augmenter leurs importations. Actuellement, les réserves dans les entrepôts sont inférieures de 14 milliards de mètres cubes par rapport à la même période l'an dernier ;

Des dizaines de milliards de dollars de surcoût : Les cotations de livraison ont plus que doublé par rapport à l'année dernière. En conséquence, l'Union européenne devra dépenser des dizaines de milliards de dollars supplémentaires pour ses importations de gaz cette saison.

Retour au charbon : l'énergie alternative devient coûteuse

Le prix excessif du gaz contraint l'industrie du continent à se tourner à nouveau vers le charbon :