Bellingham brille au Real : quel est l'avis de Mourinho sur son jeu ?
Lors de la dernière conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a évoqué l'une des stars de l'équipe, Jude Bellingham, son jeu et ses responsabilités sur le terrain. L'expérimenté technicien portugais, tout en reconnaissant le talent unique du milieu de terrain anglais, a souligné que la solidarité collective prime sur les individualités.
Performant depuis le début de la nouvelle saison, Bellingham joue un rôle clé dans la dynamique victorieuse du « club royal ».
« Je suis satisfait de chacun de mes joueurs » : les exigences et la philosophie de Mourinho
José Mourinho a exprimé ses réflexions sur l'atmosphère au sein de l'équipe et le football attendu par les supporters :
L'importance de Bellingham : « Bellingham est vraiment un joueur unique. Il est très important pour le Real, mais je préfère parler de l'équipe dans son ensemble plutôt que d'individus ;
Le mécanisme collectif : Je suis satisfait de la performance de chacun de mes joueurs. Nous devons agir sur le terrain comme une équipe unie et solidaire ;
La confiance des supporters : Les supporters viennent au stade pour voir ces joueurs, admirer leur beau jeu collectif et célébrer les victoires », a souligné l'entraîneur.
3 actions décisives en 2 matchs : le début prolifique de Bellingham
À 23 ans, Jude Bellingham a entamé la nouvelle saison de manière extrêmement prolifique :
Statistiques en La Liga : La star anglaise a disputé les 2 premiers matchs du championnat d'Espagne et a réussi à inscrire à son actif 1 but et 2 passes décisives (assists) ;
Rôle dans la tactique de l'entraîneur : En tant que force motrice reliant l'attaque et la défense au milieu de terrain, il propulse le potentiel offensif du Real vers un nouveau niveau.
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