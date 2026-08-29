Bellingham brille au Real : quel est l'avis de Mourinho sur son jeu ?

Lors de la dernière conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a évoqué l'une des stars de l'équipe, Jude Bellingham, son jeu et ses responsabilités sur le terrain. L'expérimenté technicien portugais, tout en reconnaissant le talent unique du milieu de terrain anglais, a souligné que la solidarité collective prime sur les individualités.

Performant depuis le début de la nouvelle saison, Bellingham joue un rôle clé dans la dynamique victorieuse du « club royal ».

« Je suis satisfait de chacun de mes joueurs » : les exigences et la philosophie de Mourinho

José Mourinho a exprimé ses réflexions sur l'atmosphère au sein de l'équipe et le football attendu par les supporters :

L'importance de Bellingham : « Bellingham est vraiment un joueur unique. Il est très important pour le Real, mais je préfère parler de l'équipe dans son ensemble plutôt que d'individus ;

Le mécanisme collectif : Je suis satisfait de la performance de chacun de mes joueurs. Nous devons agir sur le terrain comme une équipe unie et solidaire ;

La confiance des supporters : Les supporters viennent au stade pour voir ces joueurs, admirer leur beau jeu collectif et célébrer les victoires », a souligné l'entraîneur.

3 actions décisives en 2 matchs : le début prolifique de Bellingham

À 23 ans, Jude Bellingham a entamé la nouvelle saison de manière extrêmement prolifique :