Des découvertes uniques vieilles de 320 000 ans identifiées à Bostonliq

·7·Monde
Des découvertes uniques vieilles de 320 000 ans identifiées à Bostonliq

Sur le site paléolithique d'Arkutsoy, dans le district de Bostonliq, région de Tachkent, à partir d'une couche formée il y a 320 000 à 280 000 ans, des outils en pierre façonnés par des hommes anciens ont été découverts. Si cette datation est confirmée par des analyses en laboratoire, Arkutsoy en Ouzbékistanpourrait être reconnu comme le plus ancien site paléolithique du pays. L'Académie des sciences d'Ouzbékistan a rapporté cette information.

Il est précisé que ces découvertes uniques ont été identifiées lors de recherches conjointes menées par des spécialistes de l'Institut d'anthropologie de l'Académie des sciences d'Ouzbékistan et de l'Institut d'archéologie et d'ethnographie de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de Russie.

Les travaux d'étude archéologique ciblés sur le site d'Arkutsoy ont débuté en 2024. Actuellement, les fouilles et les observations sont menées sur trois zones distinctes.

Au cours des recherches, des artefacts en pierre travaillés par l'homme ont été trouvés dans les première, deuxième et troisième couches de sol fossile ancien du site. Cela pourrait indiquer que les hommes anciens ont colonisé cette zone en plusieurs étapes à différentes époques.

Selon les premières évaluations géologiques et paléoclimatiques des experts, la troisième couche s'est formée il y a 320 000 à 280 000 ans. formée.

Une échelle de mesure est posée à côté d'une herminette sur la surface du sol lors des fouilles.

Lors de recherches antérieures, certains artefacts en pierre avaient déjà été trouvés dans des couches situées à 20 et 40 mètres de profondeur. Cependant, en raison d'une documentation insuffisante de leur position stratigraphique précise, il était difficile de déterminer de manière fiable à quelle période ils appartenaient.

Les scientifiques soulignent que ces nouvelles découvertes revêtent une importance cruciale pour étudier l'Asie centrale la dispersion des populations anciennes à travers le territoire, ainsi que leurs processus d'adaptation aux diverses conditions naturelles et climatiques.

Parallèlement, l'étude conjointe des couches de lœss et de sol ancien avec les découvertes archéologiques permet de déterminer le lien entre les activités humaines anciennes, les changements climatiques et l'évolution du paysage.

Une petite pierre gris-brun repose sur un sol sec et poussiéreux.

Si la datation de 320 000 à 280 000 ans est confirmée par des analyses de laboratoire indépendantes, ce sera une preuve scientifique majeure démontrant que les hommes anciens avaient déjà colonisé l'oasis de Tachkent et le territoire de l'actuel Ouzbékistan il y a 320 000 ans.

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Charos
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