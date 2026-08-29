Une Américaine de 53 ans réalise 1 826 pompes en une heure

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Une Américaine de 53 ans réalise 1 826 pompes en une heure

Laura A. Hunt, une Américaine de 53 ans, a battu le record du monde Guinness féminin en réalisant 1 826 pompes en une heure.

Selon le Guinness World Records, Laura Hunt a atteint ce résultat le 8 novembre 2025 à Pittsburgh, aux États-Unis. Elle travaille comme entraîneuse personnelle et éducatrice en littératie physique.

Son résultat dépasse largement le record établi en 2024 par la Canadienne Donnajin Wilde, âgée de 59 ans, qui avait effectué 1 575 pompes en une heure.

Le record masculin pour le même exercice appartient au sportif roumain Pop Laurențiu, qui a réalisé 3 378 pompes le 30 juin 2023.

Laura Hunt a déclaré qu'à travers son record, elle souhaitait montrer à ses enfants, à ses élèves et aux autres qu'il est important de ne pas craindre les tâches difficiles et de viser des objectifs ambitieux.

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