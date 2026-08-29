Nuit de terreur en Russie : 313 drones abattus, des victimes signalées

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a publié samedi matin, le 29 août, une déclaration officielle concernant une nouvelle attaque massive de drones survenue sur le territoire du pays.

Selon le rapport officiel du département militaire, au cours de la nuit dernière, les forces de défense aérienne russes ont intercepté et détruit un total de 313 drones de type avion.

Frappes sur plus de 10 régions et zones maritimes

Le rapport du ministère de la Défense souligne la vaste étendue géographique des zones ciblées. Les drones ont été abattus au-dessus des régions suivantes :

Régions frontalières et centrales : Belgorod, Briansk, Voronej, Kalouga, Koursk, Lipetsk, Rostov et Toula ;

Centre et régions du sud : Région de Moscou, Kraï de Krasnodar, Crimée et République du Tatarstan ;

Zones maritimes : De nombreux drones ont également été détruits au-dessus des eaux de la mer d'Azov et de la mer Noire.

Situation dans la région de Rostov : 7 blessés

Le gouverneur de la région de Rostov, Iouri Slioussar, a fait le point sur les attaques nocturnes et a confirmé des dégâts dans la région :