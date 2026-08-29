Une puissante explosion et un incident majeur ont eu lieu dans le village de Milaya, dans la région de Kiev, à la suite d'une attaque par drone. La frappe sur un dépôt de munitions a provoqué une détonation massive, causant des dégâts considérables aux habitations et aux infrastructures sociales environnantes.

Selon les informations officielles, l'incident a fait au moins 27 personnes décédéeset des dizaines de blessés graves. Il a été confirmé que Taras Didich, chef de la communauté de Dmitrovka, figure parmi les victimes.

Une maison de retraite et des habitations détruites : plus de 370 personnes évacuées

L'onde de choc et les débris ont détruit les infrastructures locales :

Dommages aux infrastructures sociales : Des immeubles résidentiels, des maisons privées et une maison de retraite pour personnes âgées et handicapées, situés près de l'épicentre, ont été gravement endommagés ;

Opérations de secours : Plus de 300 agents du Service d'État des situations d'urgence sont sur place pour éteindre l'incendie et déblayer les décombres ;

Évacuation : À ce jour, plus de 370 citoyens ont été déplacés vers des zones sécurisées et le processus d'évacuation se poursuit sans interruption.

« Les responsables répondront de leurs actes » : une enquête pour négligence d'État est ouverte

Suite à l'incident, la Police nationale ukrainienne et le Service de sécurité (SBU) ont ouvert une enquête pénale :