Le smartphone Huawei Mate XT 2 dévoilé avant son lancement officiel

L'initié renommé @UniverseIce a récemment publié de nouvelles images du smartphone phare Huawei Mate XT 2, dont le lancement est attendu prochainement. Cet appareil suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie grâce à sa conception pliable en trois parties et, selon ixbt.com, le nouveau modèle diffère radicalement de la génération précédente. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

D'après les rendus publiés, les ingénieurs de Huawei ont abandonné la solution utilisée dans la version précédente pour adopter un nouveau schéma similaire à celui utilisé pour les appareils Samsung Galaxy Z TriFold. Cela montre que l'entreprise aspire à un design encore plus avancé et compétitif sur le marché des gadgets pliables.

Apparence et changements de design

Sur les images diffusées, le Huawei Mate XT 2 apparaît dans un boîtier violet attrayant. La partie supérieure du panneau arrière du smartphone abrite un grand bloc de caméra principal octogonal, conférant à l'appareil une allure unique et imposante.

De plus, les fabricants ont doté le capot arrière de l'appareil d'une texture spéciale. Cela empêche le smartphone de glisser des mains de l'utilisateur, rendant sa prise en main plus confortable et renforçant la sensation premium.

Mécanisme de pliage et capacités

La principale particularité de l'appareil réside dans sa capacité de transformation. Entièrement déplié, le Huawei Mate XT 2 se transforme en une tablette compacte, offrant à l'utilisateur les avantages d'un grand écran.

Lorsqu'il est partiellement plié, il est possible d'utiliser l'écran interne dans un format plus compact. Cette solution porte le multitâche et la consommation de contenu sur les appareils mobiles à un nouveau niveau.