Réunion d'urgence au Pentagone : Hegset rassemble des centaines de généraux dans une base secrète

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Réunion d'urgence au Pentagone : Hegset rassemble des centaines de généraux dans une base secrète

Un nouveau processus de préparation majeur et mystérieux a débuté dans les cercles militaires américains. Selon le prestigieux The Wall Street Journal (WSJ) qui cite des sources officielles américaines, le chef du département de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, élabore un plan pour rassembler des centaines de hauts responsables militaires et de généraux à la célèbre base des Marines de Quantico, en Virginie, d'ici la fin de l'année.

Les sources indiquent que lors de cette réunion à huis clos, des plans stratégiques concernant les forces armées américaines ainsi que de nouveaux ordres spéciaux devraient être annoncés.

Le sommet secret de Quantico et la réponse officielle du Pentagone

Pour l'instant, de nombreux détails sur cette réunion spéciale restent strictement confidentiels :

  • Date précise et participants : La date exacte de l'événement et la composition du généralat qui y participera n'ont pas encore été entièrement confirmées ;

  • Donald Trump sera-t-il présent ? La plus grande inconnue concerne la participation ou non du président américain Donald Trump à ce sommet militaire crucial ;

  • Réaction du Pentagone : Le porte-parole du département militaire, Joel Valdez, a répondu aux questions des journalistes en déclarant qu'aucune information détaillée ne pouvait être officiellement communiquée pour le moment.

Les événements de 2025 vont-ils se répéter ? Critiques de la politique de Biden et nouvelles exigences

Une réunion d'urgence similaire avait déjà été organisée aux États-Unis en septembre 2025, précisément à la base de Quantico :

  • Appel inattendu : À l'époque, des hauts responsables militaires de tout le pays avaient été convoqués d'urgence à la base dans un court laps de temps, sans que les raisons ne soient divulguées au préalable ;

  • Préparation au combat et critiques acerbes : Lors de la réunion de l'année dernière, les principales orientations de travail du Pentagone avaient été définies, l'exigence d'une augmentation drastique de l'état de préparation au combat du personnel avait été posée, et les décisions de l'administration de l'ancien président Joe Biden concernant l'armée avaient été vivement critiquées.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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