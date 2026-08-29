Réunion d'urgence au Pentagone : Hegset rassemble des centaines de généraux dans une base secrète

Un nouveau processus de préparation majeur et mystérieux a débuté dans les cercles militaires américains. Selon le prestigieux The Wall Street Journal (WSJ) qui cite des sources officielles américaines, le chef du département de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, élabore un plan pour rassembler des centaines de hauts responsables militaires et de généraux à la célèbre base des Marines de Quantico, en Virginie, d'ici la fin de l'année.

Les sources indiquent que lors de cette réunion à huis clos, des plans stratégiques concernant les forces armées américaines ainsi que de nouveaux ordres spéciaux devraient être annoncés.

Le sommet secret de Quantico et la réponse officielle du Pentagone

Pour l'instant, de nombreux détails sur cette réunion spéciale restent strictement confidentiels :

Date précise et participants : La date exacte de l'événement et la composition du généralat qui y participera n'ont pas encore été entièrement confirmées ;

Donald Trump sera-t-il présent ? La plus grande inconnue concerne la participation ou non du président américain Donald Trump à ce sommet militaire crucial ;

Réaction du Pentagone : Le porte-parole du département militaire, Joel Valdez, a répondu aux questions des journalistes en déclarant qu'aucune information détaillée ne pouvait être officiellement communiquée pour le moment.

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Une réunion d'urgence similaire avait déjà été organisée aux États-Unis en septembre 2025, précisément à la base de Quantico :