Un ferry chavire au large des côtes de Chypre : il y a des victimes

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Un ferry chavire au large des côtes de Chypre : il y a des victimes

Un ferry transportant des passagers a fait naufrage près des côtes du nord de Chypre. Il y avait 279 passagers à bord. Des décès ont été signalés à la suite de cet incident. C'est ce qu'a rapporté NUR.KZ .

Selon les informations, le navire transportant 279 passagers a commencé à couler à 2–2,5 kilomètres de la côte de la ville de Girne.

Le capitaine a signalé que le navire avait commencé à prendre l'eau avant de chavirer.

Des opérations de recherche et de sauvetage sont actuellement en cours. Des bateaux se trouvant à proximité du lieu de l'accident sont arrivés pour porter secours aux passagers en détresse.

Les autorités de la république non reconnue ont confirmé que plusieurs personnes à bord du navire chaviré ont perdu la vie.

Les passagers attendent l'aide des secours sur le navire en train de couler.
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Charos
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