Des « cafards-cyborgs » sauveteurs créés en Australie

·3·Monde
Des « cafards-cyborgs » sauveteurs créés en Australie

Des scientifiques australiens ont mis au point des cafards-cyborgscapables d'aider les personnes coincées sous des décombres. Baptisés « Paraborgs », ces insectes sont équipés de caméras et de systèmes d'injection miniatures télécommandés. Le projet a été mené par des chercheurs de l'Université du Queensland et de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, selon le rapport de "Nauka".

Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une espèce de cafard fouisseur géant originaire du nord de l'Australie : Macropanesthia rhinoceros Grâce à des électrodes fixées sur les insectes, leurs mouvements peuvent être contrôlés à distance. Alors qu'un cafard équipé d'une caméra aide à localiser une victime, un autre est conçu pour lui administrer des médicaments.

Lors des tests initiaux en laboratoire, les cafards-cyborgs ont atteint les points cibles avec un taux de réussite de 100 % Cependant, le processus complet, incluant l'approche de la cible, le positionnement correct et l'injection, n'a été réussi que dans 72 % des cas Lorsque l'insecte se trouvait à moins de 15 centimètres de la cible, le succès de l'injection atteignait 95 % .

La technologie est encore au stade expérimental. Les tests n'ont pas été effectués sur des humains, mais en laboratoire sur des cibles en silicone et de la peau de porc. À l'avenir, les scientifiques prévoient d'utiliser des essaims d'insectes-cyborgs dans les décombres, les grottes et d'autres zones difficiles d'accès pour les sauveteurs.

Un cafard équipé d'une petite caméra et d'un système électronique filaire sur le dos.
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Charos
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