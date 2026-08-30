4 victoires en 4 matchs : Karimov aide Lugano à préserver la victoire

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4 victoires en 4 matchs : Karimov aide Lugano à préserver la victoire

Le match entre Sion et Lugano, comptant pour la 5e journée de la Super League suisse, a été marqué par une lutte intense et acharnée. En déplacement, l'équipe de Lugano a finalement décroché une victoire renversante 2-1, empochant trois points cruciaux.

L'Ouzbek jeune défenseur Behruz Karimov est entré en jeu en fin de rencontre, participant activement à la préservation du score victorieux de son équipe.

Changement à la 75e minute et moments décisifs

Le match intense a été marqué par les événements clés suivants :

  • L'entrée en jeu de Karimov : Le légionnaire ouzbek est entré en jeu à la 75e minute sur décision du staff technique pour renforcer la ligne défensive ;

  • Carton jaune dans les dernières minutes : À la 90+1e minute, Behruz Karimov a été averti d'un carton jaune pour gain de temps ;

  • Une fin victorieuse : Lugano a réussi à repousser la pression dans les derniers instants et repart avec une victoire importante de 2-1.

Lugano, leader incontesté avec un sans-faute

Cette victoire renforce encore la position de Lugano au classement :

  • 100 % de réussite : Avec 4 victoires en 4 matchs, Lugano affiche un bilan parfait en Super League et conserve la tête du classement ;

  • Prochain adversaire : L'équipe disputera son prochain match important du championnat national le 3 septembre contre le Servette.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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