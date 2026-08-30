Le match entre Sion et Lugano, comptant pour la 5e journée de la Super League suisse, a été marqué par une lutte intense et acharnée. En déplacement, l'équipe de Lugano a finalement décroché une victoire renversante 2-1, empochant trois points cruciaux.

L'Ouzbek jeune défenseur Behruz Karimov est entré en jeu en fin de rencontre, participant activement à la préservation du score victorieux de son équipe.

Changement à la 75e minute et moments décisifs

Le match intense a été marqué par les événements clés suivants :

L'entrée en jeu de Karimov : Le légionnaire ouzbek est entré en jeu à la 75e minute sur décision du staff technique pour renforcer la ligne défensive ;

Carton jaune dans les dernières minutes : À la 90+1e minute, Behruz Karimov a été averti d'un carton jaune pour gain de temps ;

Une fin victorieuse : Lugano a réussi à repousser la pression dans les derniers instants et repart avec une victoire importante de 2-1.

Lugano, leader incontesté avec un sans-faute

Cette victoire renforce encore la position de Lugano au classement :